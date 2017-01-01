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Yozgat'ta Turizm Haftası kutlandı



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan programla 41'inci Turizm Haftası kutlandı.

Her yıl 15-22 Nisan günleri arasında kutlanan Turizm Haftası kapsamında Yozgat'ta bir dizi etkinlik düzenlendi. Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen programa Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Müftüsü Salih Sezik, bazı kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Program öncesi, Yozgat'ta özgü kültürlerin yansıtıldığı halı, kilim ve ipek bez dokuma ile Osmanlı Dönemi'nden kalma Yozgat'a ait tarihi arşivlerin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Lütfi İbiş her geçen yıl Yozgat'a gelen yerli ve yabancı turist sayısında artış olduğunu söyledi. 2016 yılı içerisinde Yozgat'a 61 bin yerli ve yabancı turistin geldiğini söyleyen İbiş,"2017 yılının ilk 3 ayı içerisinde 60 bin turist Yozgat'a geldi. İlimize yapılan sosyal tesisler sayesinde turist sayısında büyük bir artış oldu" ifadelerinde bulundu.

Yozgat Valiliği olarak düzenledikleri fuarlarla Yozgat'ın kültürünü Türkiye'ye tanıttıklarını dile getiren Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır ise, yerli turist sayısını 100 binlere yabancı turist sayısını ise 5 binlere çıkarmak için kamu ve özel sektörlerin seferber olması gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından Yozgat'ın kültür ve tarihiyle ilgili hazırlanan slayt gösterileri katılımcılara izlettirildi. Ardından ise öğrenciler tarafından hazırlanan müzik dinletisi ile program sona erdi.

(BMG-UY-Y)



18.04.2017 14:07:18 TSI

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