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Başkan Uzan işçilerle bir araya geldi

18 Nisan 2017 Salı, 14:04
Başkan Uzan işçilerle bir araya geldi
Başkan Uzan işçilerle bir araya geldi

(Fotoğraflı)

Galip Kılınç
MUŞ (İHA) - Muş'un Bulanık Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, İş-Kur bünyesinde çalışan işçilerle bir araya geldi.
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda İş-Kur bünyesinde çalışan işçilerle bir araya gelen Uzan, Toplum Yararına Programı kapsamında işe alınanların çalışma alanlarının ağaçlandırma, çevre düzenlemesi, altyapı çalışmaları ve temizlik faaliyetleri olduğunu söyledi. Uzan, "İş-Kur'un size verdiği kıyafetleri mutlaka giyiniz. Kıyafetlerinizin üzerinizde olması, sizleri olumsuz olaylardan koruyacaktır. Ayrıca her an tedbirli olmak lazım. Çalışma alanlarında dalgınlığa gelmeyin, iş zamanı işinize yoğunlaşmanız lazım" dedi.
Bulanık halkına daha iyi hizmet sunabilmek için önümüzdeki süreçte hem temizlik işçileri hem belediyenin diğer birimlerinde çalışan personelle daha geniş katılımlı toplantılar yapacaklarını belirten Uzan, daha iyi bir belediyecilik modeli ortaya koymak için tüm imkanları en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını dile getirdi.
(MSA-Y)

18.04.2017 14:12:13 TSI
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