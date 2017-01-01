YEREL HABERLER / MUŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Uzan işçilerle bir araya geldi

Başkan Uzan işçilerle bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Galip Kılınç

MUŞ (İHA) - Muş'un Bulanık Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, İş-Kur bünyesinde çalışan işçilerle bir araya geldi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda İş-Kur bünyesinde çalışan işçilerle bir araya gelen Uzan, Toplum Yararına Programı kapsamında işe alınanların çalışma alanlarının ağaçlandırma, çevre düzenlemesi, altyapı çalışmaları ve temizlik faaliyetleri olduğunu söyledi. Uzan, "İş-Kur'un size verdiği kıyafetleri mutlaka giyiniz. Kıyafetlerinizin üzerinizde olması, sizleri olumsuz olaylardan koruyacaktır. Ayrıca her an tedbirli olmak lazım. Çalışma alanlarında dalgınlığa gelmeyin, iş zamanı işinize yoğunlaşmanız lazım" dedi.

Bulanık halkına daha iyi hizmet sunabilmek için önümüzdeki süreçte hem temizlik işçileri hem belediyenin diğer birimlerinde çalışan personelle daha geniş katılımlı toplantılar yapacaklarını belirten Uzan, daha iyi bir belediyecilik modeli ortaya koymak için tüm imkanları en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

(MSA-Y)



18.04.2017 14:12:13 TSI

NNNN

