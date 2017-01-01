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Müdür Edip'ten okul ziyareti

18 Nisan 2017 Salı, 14:08
Müdür Edip'ten okul ziyareti
Müdür Edip'ten okul ziyareti

(Fotoğraflı)

Galip Kılınç
MUŞ (İHA)  Muş'un Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, köy okullarını ziyaret etmeye devam ediyor.
Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip ve Şube Müdürü Yalçın Tunçel, Rüstemgedik beldesindeki 700. Yıl ve Bedevi Baran ilk ve ortaokullarını ziyaret etti. Öğretmenlerle bir araya gelen Deniz Edip, devam eden TEOG kurslarının önemine değindi. Öğrencilerin devamlılıklarının sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması talimatını veren Edip, "TEOG sınavının son virajındayız. Potansiyel üstü beklentimiz yok. Okullarımızda başarı varsa öğretmenlerimizin başarısıdır. Başarısızlık varsa da bizim başarısızlığımızdır. Biz bir aileyiz ve ekibiz. Birbirimizi tamamladığımızda öğrencilerin eğitim düzeylerine dokunmuş oluyoruz. İklim ve bölgemizin zor coğrafi koşulları nedeniyle öğrencilerimizin yaşama tutunacak tek dalları okumaktır" dedi.
(MSA-Y)

18.04.2017 14:15:57 TSI
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