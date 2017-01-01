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Avgadı yaylası yaza hazırlanıyor

18 Nisan 2017 Salı, 14:24
Avgadı yaylası yaza hazırlanıyor
Avgadı yaylası yaza hazırlanıyor

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Erdemli Belediyesi, Avgadı yaylasında yaz dönemi hazırlıklarına başladı.
Avgadı yaylasının Erdemli'ye yakın olmasından dolayı en çok tercih edilen yayla olduğunu belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, vatandaşların sorunsuz bir yayla mevsimi geçirmeleri için çalışmalara başlanıldığını bildirdi. Avgadı'nın çok hızlı geliştiğini söyleyen Başkan Tollu, "Belediye olarak Avgadı yaylasının tüm hizmet ihtiyacını tespit etmiş durumdayız. Hızlı bir şekilde hizmetleri tamamlayarak vatandaşımızın sorunsuz bir yaz mevsimi geçirmesini amaçlıyoruz. Hizmetlerin zamanında ve kaliteli yapılabilmesi için yolların kullanılabilir olması çok önemli. Şu an ekiplerimiz yolları asfalta hazırlıyor. Ayrıca Avgadı'ya yakışır bir meydan yapımı için çalışmalarımız başladı. İlerleyen günlerde semt pazarı ve otopark alanı için de çalışmalara başlanılacak. Avgadı için yapmayı planladığımız en önemli hizmet olan ve içerisinde tenis kortunun da olacağı spor tesisini de bir an önce hizmete açacağız" dedi.
Erdemli'nin gelişmesi ve gözde bir turizm ilçesi olması için çalıştıklarını söyleyen Tollu, yayla turizminin gelişmesi için de tüm imkanlarını seferber edeceklerini belirtti.
(HSK-Y)

18.04.2017 14:32:13 TSI
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