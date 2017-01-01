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STSO'dan Baro Başkanı Dilek'e ziyaret



(Fotoğraflı)



Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkan Vekili Nedim Kuzu başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri, Siirt Baro Başkanı Avukat Nizam Dilek'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

STSO Başkan Vekili Nedim Kuzu, meclis ve yönetim kurulu üyeleri Faruk Seven, Ömer Özer ve Genel Sekreter Raşit Başar Taner'den oluşan heyet, geçtiğimiz aylarda Siirt Barosu Başkanlığı'na seçilen Dilek ve yönetimine hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Çalışmaları hakkında bilgi veren Baro Başkanı Dilek, TSO'nun çalışmalarıyla ilgili de bilgi alışverişinde bulundu.

STSO Başkan Vekili Nedim Kuzu, Siirt Baro Başkanlığı'nın önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirterek, "Siirt'te resmi kurum ve kuruluşlarımız, meslek odalarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlik beraberlik içerisinde çalışmalar yapıyoruz. Bu birlik beraberliğimizi devam ettirmemiz Siirt açısından çok önemlidir" dedi.

(MND-AKK-Y)



18.04.2017 14:34:02 TSI

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