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Cunda MTAL'de TUBİTAK Bilim Fuarı açılışına ilgi yoğun oldu

18 Nisan 2017 Salı, 14:33
Cunda MTAL'de TUBİTAK Bilim Fuarı açılışına ilgi yoğun oldu
Cunda MTAL'de TUBİTAK Bilim Fuarı açılışına ilgi yoğun oldu

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Suat Salgın
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'na ilgi yoğun oldu.
Ayvalık'ta 2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılının ilk bilim fuarı olarak nitelendirilen açılışta; Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, daire amirleri, okul müdürleri, okulun öğretmen ve öğrencileri hazır bulundu.
Cunda MTAL Okul Müdürü Sadettin Sagit ve okul idaresinin ev sahipliğinde gerçekleşen fuar açılışında konuşan Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, ilçedeki meslek liselerinin TÜBİTAK ile birlikte bu tür projeleri hayata geçirmelerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.
2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı döneminde Ayvalık'taki 13 okulun TÜBİTAK'ın 4006 Bilim Fuarı gerçekleştirmeye hak kazandığını anlatan Müdür Bahadır, "Bu fuarlardan ilkinin bugün açılışını gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Cunda MTAL okul müdürü Sadettin Sagit ve Müdür Yardımcısı Malik Çakıroğlu olmak üzere, koordinatör öğretmenimiz Salih Örs, projede yer alan 20 öğretmen ve tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi.
Okulun müzik topluluğunun konser verdiği, animasyon gösterimlerinin de yer aldığı fuarın açılış kurdelesini Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, eşi İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülçin Nazlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Okul Müdürü Sadettin Sagit, Koordinatör Öğretmen Salih Örs ve iki öğrenci birlikte kesti.
Açılış kurdelesinin kesiminin ardından Kaymakam Nazlı ve beraberindekiler; Eğitimde Telefonun Etkileri, Barış Manço Şarkıları ve Deyimler, Tarımda Verimlilik, İngilizce Öğretiminde Deyimler, Pi Sayısını Yaşayarak Bulma, Yeşilçam Tarihinde Ayvalık, Alternatif Enerji, Sağlıklı Staj, Edebi Rap, Hayatımızda Kitlesel İletişim, Benim Okulum, Milli Klavyemiz, Hilesiz Muhasebe ve Temiz Kazanç, Yabancı Dil Eğitimi, Güneş Enerjisi ile Çalışan Araba, Edebiyat Sokağı, Sağlıklı Abur Cuburlar, Duvar SH Skalası, Ülkemi Tanıyorum, Hayatımızda Kitlesel İletişim ve Pardusu Ne Kadar Tanıyoruz adını taşıyan projelere ait stantları gezerek, öğrencilerden bilgiler aldı ve onlarla sohbet etti.
(SS)

18.04.2017 14:41:17 TSI
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