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Hakkari'deki çığ tünelleri sürücüleri sevindirdi



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Hakkari-Çukurca karayolunun değişik noktalarında yapılan tüneller, sürücüleri sevindirdi.

Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü tarafından Hakkari-Çukurca karayolunda 2013 yılında ihale yoluyla yapılan 408 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde ve 7 metre yüksekliğindeki tüneller, sürücüleri olduğu gibi yöre halkını da sevindirdi. Yapılan tünellerle birlikte Hakkari-Çukurca karayolunun inen çığlardan kurtulduğunu ifade eden sürücüler, "Daha önce kış mevsimi boyunca Sümbül Dağı'nda inen çığlar nedeniyle karayolu günlerce kapalı kalıyordu. Çığların önüne geçmek için karayolları ekipleri sürekli çalışıyordu. Ancak inen çığlar yüzünden insanlar hayatını kaybederken, birçok araç ise yolda mahsur kalıyordu. Çığ tünellerinin inşa edilmesiyle birlikte dağlarda kopan çığlar artık tünelleri teğet geçiyor" şeklinde konuştular.

(FT-MSA-Y)



18.04.2017 14:47:44 TSI

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