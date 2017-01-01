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Kayseri'de Turizm Haftası kutlamaları yapıldı

- Vali Süleyman Kamçı:

- "Kayseri'de turist potansiyelinin il nüfusuna eşitlenmesi gerekir"



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Selma Kara

KAYSERİ (İHA) - 15-22 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Turizm Haftası kutlama programında konuşan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, turizmden gelir elde edilebilmesi için, turist potansiyelinin en az Kayseri'nin nüfusuna eşitlenmesi gerektiğini söyledi.

İl Kültür Turizm Müdürlüğünde gerçekleştirilen kutlama programı Mehter Takımının performansı ile başladı. Konferans salonunda devam eden kutlama programında açılış konuşmasını Vali Süleyman Kamçı yaptı. Kayseri'nin turizm potansiyeline sahip olmasına rağmen yeterli derecede turist alamadığını belirten Vali Süleyman Kamçı, "2016 yılında ilimize ziyarete gelen turist sayısı 298 bin olup, ziyaretçilerin 33 bini yabancı, 265 bini yerli turisttir. Bu rakamların çok düşük olduğu açıkça kendini göstermektedir. Turizmden yeterli payı alıyoruz demek için bu rakamı en kısa zamanda ilimiz nüfusuna kadar çıkarmak zorundayız. İlimizi ziyaret etmek isteyen yerli ve yabancı turistlere, turistik işletme belgeli 84 seyahat acentemiz, turizm belgeli 20 otelimiz hizmet vermektedir. Ayrıca yatırım belgeli, belediye belgeli ve kamuya ait olmak üzere, toplam otel sayımız da 69'a ulaşmıştır" dedi.

Vali Süleyman Kamçı, Kayseri turizmine dair şu bilgileri verdi:

"Vatandaşlarımızın şehir hayatının yoğun, yorucu etkisinden uzaklaşmak için çeşitli etkinlikler yapma ihtiyacı ile farklı turizm alternatiflerine yöneldiğini görmekteyiz. Bu kapsamdan turistik gezi ve etkinlikler planlayan insanların yurtiçi ve yurt dışından gelerek ilimizi tercih etmesi hem turizmcilerimiz hem de ilimiz için oldukça önemlidir. Bu konuda da herkese görev düşmektedir. İlimizin tercih edilmesi ve daha cazip hale gelmesi için mevcut rekabet ortamında yeni yatırımlar ve tanıtımlar ile turizm gelirlerimizi artırma gayreti içerisinde olmalıyız. Kültür ve doğa turizminin alt yapısını oluşturan antik kentler, ören yerleri, tarihi ve doğal SİT alanları ile ilimiz, zengin bir tarihi mirasa sahiptir. Bu yönüyle Kayseri'nin önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Kültepe ören yeri ve Selçuklu eserleri 2014 yılı başında Unesco Geçici Miras Listesi'ne alınmıştır. Kültepe ören yeri kazılarında çıkarılan yaklaşık 25 bin tablet de UNESCO Dünya Belleği Kütüğüne kaydedilmiş durumdadır. İlimizin turizm sektöründeki en önemli değerlerinden biri de Erciyes Dağı Kayak Merkezidir. Erciyes dağı, kış turizmi için yapılan yatırımlarla ulusal ve uluslararası bir çok etkinliğe ve yarışmaya ev sahipliği yapmaya başlamıştır, bu gelecek yıllarda da aynı şekilde devam ettirilmeye çalışılacaktır."

Yapılan yeni yatırımlarla kentte beklenen turist oranına kavuşacaklarını dile getiren İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş da, "Kayseri Selçuklu eserleri açısından zengin. Kapuzbaşı, Sultan Sazlığı, Erciyes ve yeni yapılan Yamula Barajı ile bir doğa turizmi potansiyeli de var. Kayseri'de son yıllarda ciddi yatırımlar yapıldı. Talas'taki Ali Saip Paşa Sokağı restorasyonu ile 60'a yakın ev orijinaline döndürüldü ve turizme açıldı. El sanatları atölyeleri ve kafeleri ile insanların gezebileceği alanlar oluşmaya başladı. Erciyes Master Planı da keza aynı şekilde. Son yıllarda ülke genelinde yerel yönetimler turizme ciddi katkılar yapmaya başladı. Selçuklu Müzesi, yeni açılan Milli Mücadele Müzesi bunlara güzel örnekler. Kültür Bakanlığımıza bağlı iki müzemiz şu anda restorasyonda. Kaleiçi düzenleme çalışmaları bittiğinde, Bakanlığımız ve Büyükşehir Belediyesi protokol imzalayarak, arkeoloji ve etnografya müzesi. Elimizde 33 bin eser var ama bunların 30 binine yakınını sergileyemiyoruz, çünkü fiziki olarak sergileyebileceğimiz alanlarımız yok. Bu müzeler açıldığında Kayseri müzecilik konusunda da ülkede önemli kentlerden biri olacak" diye konuştu.

Yatak kapasitesi artış oranında Kayseri birinci

Kayseri'de otel yatak kapasitesinin 7 binlere ulaştığını kaydeden İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, yatak kapasitesi artık oranında kentin birinci, tarihi doku restorasyonunda da ilk sıralarda yer aldığını ifade etti.

KAYTİD Kuşçu Barajının etrafını yeşillendirecek

Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği (KAYTİD) Başkanı Ali Koray Özandaç ise, turizm işletmecileri ve gönüllüleri olarak 26 Nisan'da düzenlenecek olan etkinlikle, Kocasinan Belediyesi Kuşçu Barajının etrafında 3 bin fidan dikimi gerçekleştireceklerini söyledi. Başkan Ali Koray Özandaç, derneğin etkinliklerine dair şu bilgileri verdi:

"KAYTİD olarak bünyemizdeki turizm işletmecilerimiz, seyahat acentelerimiz, otellerimizle birlikte Kayseri turizmine, dünya turizminden pay almak için destek vermeye, katkı sağlamaya çalışıyoruz. Kayseri'de turizm bilincinin artırılması için, firmalarımızın kalite düzeylerinin dünya standartlarına gelmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Kentimizdeki misafirperverliğin dünyaya tanıtılması için elimizden geldiğince uluslararası ve yurtiçi fuarlara katılıyoruz. Buralarda şehrimizi temsil etmeye çalışıyoruz."

"İç turizmi hareketlendirelim"

TURSAB Erciyes Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Fatih Özköse ise, "Yaz döneminde Akdeniz Bölgesinde ve kültür turizmi yapmış olduğumuz alanlardaki destinasyonu desteklemek adına bu yıl kamuoyuna, tatile gidecek olan tatilcilerimize, Kayserililerimize tatillerini ülkede geçirmeleri adına çağrıda bulunmak istiyorum. 1618 sayılı Kanun ile kurulmuş olan TURSAB ile ilgili olarak gereken tanıtımları yapıyoruz. Tatil ve gezilerde seyahat acentelerimizin kullanılmasını, seyahat acentecilerimizin tercih edilmesini, kaçak seyahat acenteciliği faaliyetlerinin önüne geçilmesi konusunda da destekleriniz bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Süleyman Kamçı, Turizm Haftası ile ilgili olarak açılan resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti. Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyesi Dr. Reha Kılıçhan, 'Yerel Mutfakların Turistik Ürün Olarak Değerlendirilmesi' adlı sunumunu gerçekleştirildi. Daha sonra, Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri konserlerini sundu.

Program, Melikgazi Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Faruk Yaman'ın, Kayserinin eski fotoğraflarından oluşan sergisinin açılışı ile sona erdi.

(SK)



18.04.2017 15:02:41 TSI

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