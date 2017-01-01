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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Diyarbakır'da planlı kesinti

18 Nisan 2017 Salı, 14:56
Diyarbakır'da planlı kesinti

DİYARBAKIR (İHA) - TEİAŞ tarafından yapılacak olan bakım onarım çalışması nedeniyle yarın Diyarbakır il merkezi ve kırsalında 6 saat süreyle elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.
Dicle Elektrik Dağıtım'dan konuyla ilgili olarak yapılan duyuruda Diyarbakır 3 Trafo Merkezi'nde yapılacak olan bakım onarım çalışmasından dolayı 19 Nisan 2017 günü 09.00-15.00 saatleri arasında Diyarbakır merkezi ve kırsalında kısmi olarak elektrik kesintisi yaşanacağı bildirildi.
(İHA-AKK-Y)

18.04.2017 15:03:46 TSI
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