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Diyarbakır'da planlı kesinti



DİYARBAKIR (İHA) - TEİAŞ tarafından yapılacak olan bakım onarım çalışması nedeniyle yarın Diyarbakır il merkezi ve kırsalında 6 saat süreyle elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.

Dicle Elektrik Dağıtım'dan konuyla ilgili olarak yapılan duyuruda Diyarbakır 3 Trafo Merkezi'nde yapılacak olan bakım onarım çalışmasından dolayı 19 Nisan 2017 günü 09.00-15.00 saatleri arasında Diyarbakır merkezi ve kırsalında kısmi olarak elektrik kesintisi yaşanacağı bildirildi.

(İHA-AKK-Y)



18.04.2017 15:03:46 TSI

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