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Demirkol, Ak parti Haliliye teşkilatına teşekkür etti

18 Nisan 2017 Salı, 15:00
Demirkol, Ak parti Haliliye teşkilatına teşekkür etti
Demirkol, Ak parti Haliliye teşkilatına teşekkür etti

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ilgili yapılan halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre yaklaşık yüzde 75'lik bir evet oranıyla 127 bin 500 oy alındığını hatırlatarak, tüm parti çalışanlara ve vatandaşlara teşekkür etti.
AK Parti Haliliye İlçe Başkanlığında düzenlenen istişare toplantısının gündem maddesi, referandum çalışmaları oldu. Belediye başkanı Fevzi Demirkol, belediye meclis üyeleri, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Mehmet Canpolat ve teşkilat üyelerinin katıldığı toplantıda, referandum sonucu değerlendirildi. Haliliye'den resmi olamayan sonuçlara göre yüzde 75'lik oranla yaklaşık 127 bin 500 evet oyunun alındığını vurgulayan Demirkol, çalışmalarından dolayı tüm parti teşkilat üyelerine teşekkür etti. Demirkol, "Emeği geçen başta organizasyonuyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Faruk Çelik'e, Şanlıurfa milletvekillerimiz, il başkanımız, büyükşehir belediye başkanımız ve belediye başkanlarımız, AK Partinin il ve ilçe teşkilatları, hâsılı Şanlıurfa halkı bir irade göstermiştir. Bu iradenin sonucunda bu başarıyı elde etmiştir. Adalet ve Kalkınma Partisinin teşkilatlarının tamamı, Milliyetçi Hareket Partisinin, Büyük Birlik Partisinin, Hüdapar'ın taraftarları ve yöneticileri bu kampanyamıza destek vermişlerdir. Belediye meclis üyelerimiz, ilçe yönetim kurulu üyelerimiz, kadın ve gençlik kollarımız, mahalle temsilcilerimiz her mahallede, her sokakta neredeyse her evde olmuşlardır. Haliliye olarak bu sonuçla ilçe sıralamasında 4'üncü sıradayız, verilen oy sayısı itibariyle de birinciyiz. Bu sonucu bize getiren sizlere teşekkür ediyorum. Haliliye teşkilatı, özellikle belediye meclis üyeleri, belediye başkanı, ilçe başkanıyla, kadın ve gençlik kolları başkanıyla bir bütünlük içerisindedir. Haliliye Belediyesi olarak anlayışımız şudur halkımız, hizmetin en iyisine layıktır. Bizi, eskiden olduğu gibi yüzümüz ak, başımızı dik eylemişlerdir. Allah onlardan razı olsun. Her zaman biz onların hizmetkârıyız, hizmetindeyiz. Sizlerle yazmış olduğumuz destanları inşallah ileride de tekrarlayacağız" dedi.
İlçe Başkanı Canpolat da, emeği geçen tüm teşkilat üyelerine teşekkürlerini ileterek, "Kahramanca, fedakarca yapmış olduğunuz mücadeleden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Başta Belediye Başkanımız Fevzi Demirkol olmak üzere bize desteğini esirgemeyen tüm ekibine, sahada görev yapan kadın kollarımız, gençlik kollarımız, ana kadememiz, meclis üyelerimiz ve mahalle temsilcilerimize şükranlarımızı arz ediyoruz. 127 bin 500 ile yüzde 75'lik bir evet oranıyla sonuç neticelenmiştir" diye konuştu.
(AK-SD-Y)

18.04.2017 15:09:20 TSI
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