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Evi yanan ailenin yardımına Büyükşehir koştu

- Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe'nin Algı mahallesinde yangında ev eşyalarını kaybeden vatandaşın eşyaların yerine yenileri verildi.



(Fotoğraflı)



MUĞLA (İHA) - Geçtiğimiz günlerde Menteşe'nin Algı Mahallesi'nde yaşanan olayda bir aile yangın sonrasında evindeki tüm eşyalarını kaybetti. Olay anında bölgeye giden Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Algı Mahallesi'nde bulunan Sağlık Evi Lojmanını aileye tahsis etti. Yangında evdeki eşyalarını da kaybeden aileye Paylaşarak Sevindir projesi ve yardımseverlerin katkılarıyla yeni eşyalar alınarak eve yerleştirildi.

Yapılan yardımdan dolayı mutlu olduklarını belirten aile, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve personeline teşekkür etti. Aile yeni evlerine kavuşana kadar, Sağlık Evi Lojmanında kalacak.

(BT)



18.04.2017 15:33:14 TSI

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