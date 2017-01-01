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Bingöl'de kursiyerlere etkili iletişim semineri verildi

Yılmaz Atar

BİNGÖL (İHA) - Bingöl Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından, Kur'an kursu kursiyerlerine 'etkili iletişim' semineri verildi.

Bingöl Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ASDEP görevlileri tarafından, Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında İmam Şafii Kur'an Kursu'ndaki 26 kursiyere 'etkili iletişim' semineri verildi.

Seminerde, iletişimin önemi, sağlıklı ve etkili iletişim yöntemleri, kişiler arası iletişimi etkileyen faktörler ve çözüm yolları gibi konulara değinilerek bireyler arasındaki sağlıklı iletişim ve etkileşimin önemine vurgu yapıldı.

Program soru cevap şeklinde sona erdi.

(YA-CK-Y)



18.04.2017 15:38:07 TSI

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