18 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇANKIRI HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ilgaz belediyesi kapalı pazar yapacak

18 Nisan 2017 Salı, 15:32
Ilgaz belediyesi kapalı pazar yapacak
Ilgaz belediyesi kapalı pazar yapacak

(Fotoğraflı)

Recep Doğru
ÇANKIRI (İHA) - Ilgaz Belediye Başkanı Arif Çayır, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve pazarcı esnafıyla bir toplantı yaptı. Başkan çayır toplantıda
ilçeye kazandırılacakları kapalı pazar yeri ve otogar projeleri anlattı.
Ilgaz Belediye Başkanı Arif Çayır, ''Yaklaşık bir buçuk yıl önce projelendirilmesini düşündüğümüz kapalı pazar yeri ve otogar projemizi inşallah önümüzdeki ay içerisinde gerçekleştireceğiz. İlçemiz için çok büyük bir eksiklik olan kapalı pazar yeri ve otogar projelerini ilçe esnafı ve muhtarlarımızın görüşlerine sunduk. Sizlerin tavsiye ve önerilerine her zaman açığız, inşallah hep beraber daha yaşanabilir bir Ilgaz inşa edeceğiz'' dedi.
(RD-BÖ)

18.04.2017 15:39:57 TSI
NNNN
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'NİN YAŞAMAK VE ÇALIŞMAK İÇİN EN İYİ ŞEHİRLERİ

 1
  • 2 Doğurmadan 5 dakika önce...
  • 3 Dalış sırasında bulduğu kutuyu açınca hayatının şokunu yaşadı!
  • 4 "Anne evlat aşkı"