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Ilgaz belediyesi kapalı pazar yapacak



(Fotoğraflı)



Recep Doğru

ÇANKIRI (İHA) - Ilgaz Belediye Başkanı Arif Çayır, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve pazarcı esnafıyla bir toplantı yaptı. Başkan çayır toplantıda

ilçeye kazandırılacakları kapalı pazar yeri ve otogar projeleri anlattı.

Ilgaz Belediye Başkanı Arif Çayır, ''Yaklaşık bir buçuk yıl önce projelendirilmesini düşündüğümüz kapalı pazar yeri ve otogar projemizi inşallah önümüzdeki ay içerisinde gerçekleştireceğiz. İlçemiz için çok büyük bir eksiklik olan kapalı pazar yeri ve otogar projelerini ilçe esnafı ve muhtarlarımızın görüşlerine sunduk. Sizlerin tavsiye ve önerilerine her zaman açığız, inşallah hep beraber daha yaşanabilir bir Ilgaz inşa edeceğiz'' dedi.

(RD-BÖ)



18.04.2017 15:39:57 TSI

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