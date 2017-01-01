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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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23 Nisan Festivali'ne ilk gelen ülkeler "Çekya ve Lübnan"

18 Nisan 2017 Salı, 15:32
23 Nisan Festivali'ne ilk gelen ülkeler "Çekya ve Lübnan"
23 Nisan Festivali'ne ilk gelen ülkeler "Çekya ve Lübnan"

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Çocuk Festivali için Kocaeli'ye ilk kafile geldi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali için Kocaeli'ye ilk olarak Çekya ve Lübnanlı çocuklar geldi. Sabiha Gökçen Havalimanından karşılanarak Kocaeli'ne ulaşan konuk ülke çocukları, dünya barışı için örnek oluşturan festivalin ilk adımını attı. Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali'ne 41 ülkeden 1000 çocuk katılacak. Festival süresince dünyanın dört bir tarafından gelen çocuklar Kocaeli'de misafir edilecek.
Festival için Kocaeli'ne gelen Çekya ve Lübnanlı çocuklar, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından karşılandı. Gece geç saatlerde kente gelen misafir ülkelerin çocuklar, günün ilerleyen saatlerinde birkaç gün boyunca beraber yaşayacakları Türk aileleri ile tanışacak. Çekya'dan gelen misafir çocuklar İzmit Ulubatlı Hasan Okulu, Çekya'dan gelen konuklar ise Gölcük Mecit Kavan Okulu'ndaki arkadaşları ile tanışacak. Festival boyunca devam edecek arkadaşlık belki de ömür boyu sürecek dostluklara dönüşecek.
(GY-Y)

18.04.2017 15:40:25 TSI
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