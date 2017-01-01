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Sinop'ta Milli İşletim Sistemine Göç Projesi Çalıştayı



(Fotoğraflı)



Osman Aksu

SİNOP (İHA) - Milli Eğitim Temel Eğitim Şube Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Vakfı tarafından, TÜBİTAK'ın geliştirdiği Linux dağıtımı olan "Milli İşletim Sistemine Göç Projesi Çalıştayı" yapıldı.

Sinop Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) Salonunda gerçekleştirilen çalıştaya Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri (BÖTE) Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ufuk Çoruh, TÜBİTAK Genel Müdür Yardımcısı Hayrettin Bucak ve okul müdürleri katıldı.

Çalıştayda konuşma yapan OMÜ BÖTE Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ufuk Çoruh, "TÜBİTAK düzeyinde bu projeye destek verilmesi beni de çok heyecanlandırdı. Zaten geçen ki çalıştayımızda da bir kıvılcım çakıldığından bahsetmiştik. Şimdi ülkemizin Pardus'un sahibi olan kuruluşun en üst düzeylerinin temsil edilmesi ve bu kıvılcımın beslenmesine sıra gelmiştir. Şimdi onu yapıyorlar. Umduğumuz neticelerin alınacağına inancım sonsuz. Ulusal işletim sistemi bizim için çok önemli. Pardus ile etkileşim halinde olmamız gerekiyor" dedi.

Konuşmasını sürdüren Çoruh, "Ülkemizin bilim düzeyinde, zihin düzeyinde, yazılım düzeyinde nitelikli insanları var. Bu insanların ortaya koyduğu bu ürünü bizim etkileşimimizle desteklemeliyiz. Nasıl ki TÜBİTAK buraya geldi, bu projeyi besleme yönünde bir adım attı. Biz de artık bu ulusal işletim sistemini kullanarak bu karşılıklı etkileşimi, yazılım alanındaki bu gelişimi bizim de desteklememiz gerekiyor" diye konuştu.

TÜBİTAK Genel Müdür Yardımcısı Hayrettin Bucak ise açıklamasında, "Pardus işletim sistemi TÜBİTAK'ın uzun yıllar üzerinde uğraştığı milli işletim sistemi dağıtımıdır. Neden milli işletim sistemi dağıtımı? Çünkü açık kaynak yazılım, ana çekirdek üzerinde daha da sıkılaştırma yaptığımız kamuya entegre yaptığımız bir işletim sistemi şuanda gerçek bir ivmelenme var. Hükümet de işletim sisteminin arkasında Milli Eğitimle etapla akıllı tahtalarla başladık. Bundan daha öncesine gidersek Fatih projesinin alt yapı koordinatörü olarak görev yaptım. Pardus'u biz 2012 yılında ilk akıllı tahtalara soktuk. O zaman etap yoktu, Windows vardı. Windows buna karşı çıktı. Lisans ücretlerini 1 dolara düşürdü o dönem. 450 milyon dolar gibi bir meblağ Türkiye ekonomisine geri döndü. Yaklaşık 2012 yılından beri biz geliştiriyoruz sahadaki ekiple birlikte 50 kişilik personelimiz var. Kamuda Pardus nerelerde kullanılıyor, diyorsanız Bursa Kamu Hastaneleri, Tarım Bakanlığında çalışmalarımız var, Adalet Bakanlığında çalışmalarımız var, Milli Eğitimde de çalışmalarımız var. Projelerimizi geliştirip uluslararası arenaya açma derdimiz var" diye konuştu.

(OSM-SLH-Y)



18.04.2017 15:40:53 TSI

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