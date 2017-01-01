YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Konya merkez ve ilçelerde turizm yatırımları devam ediyor

Konya merkez ve ilçelerde turizm yatırımları devam ediyor



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar ile beraberindeki heyet, Turizm Haftası nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'i ziyaret etti.

Ziyarete, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, SÜ Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi Prof. Dr. Mete Sezgin, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Prof. Dr. Raif Parlakkaya, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve SKAL Konya üyeleri katıldı.

Ziyarette açıklamalarda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya'da turizm adına altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Başkan Akyürek ayrıca, turizm yatırımları kapsamında İslam Kültür Merkezi ve Panorama Mevlana, Ecdat Parkı, Spor ve Kongre Merkezi, Bilim Merkezi, stadyum gibi hizmetleri tamamlandıklarını, velodrom, Sanayi Müzesi, Konya Müzesi ve Spor Müzesi gibi çalışmaları bulunduğunu dile getirdi.



"İlçelerde turizm yatırımları"

Şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde de turizm adına önemli hizmetler yapıldığını da kaydeden Başkan Akyürek, "Beyşehir'de Eski Hükümet Konağı'nı restore ettik. 'İçeri Şehir'i bir turizm adası haline getirmek istiyoruz. Seydişehir'de Seyit Harun Veli Türbesi'nin etrafını açarak o bölgeyi cazibe merkezi haline getirmek için kamulaştırma yapıyoruz. Ereğli'de Rüstem Paşa Kervansarayı ve Taş Evler bölgesini turizm bölgesi haline getirmek istiyoruz. İvriz bölgesinde de çalışmalarımız var. Halkapınar ilçemizde çalışmalar var. Akşehir Arasta Çarşısı restorasyonu devam ediyor. Ilgın'da şehir meydanı oluşturma çalışması, Kadınhanı ve Sarayönü'nde tarihi eserlerin restorasyonu ve Sarayönü yeraltı şehri ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bozkır'da çay kenarında rekreasyon alanları, Hadimi Türbesi çevresinde yeni mekanlar oluşturma, Taşkent Sultansuyu etrafının turizm alanı olarak şehrimize kazandırılması çalışması devam ediyor. Taşkent'te oteli yeniledik. Avdan Tekkesi'nde restorasyon yapıyoruz. Çumra'da Çatalhüyük Tanıtım Merkezi projemiz var. Gilistra'nın bir havza olarak ele alınması ve ciddi bir yatırım sürecinin başlatılarak yerleşim yerinin tarihi dokusunun tam olarak canlandırılmasını istiyoruz" dedi.

Turizm Haftası münasebetiyle yapılacak çalışmalar hakkında Başkan Akyürek'e bilgi veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar da turizmin gelişmesine yönelik çalışmalar, kültürel faaliyetler ve Mevlana bölgesinde yapılan çalışmalar nedeniyle Başkan Akyürek'e teşekkür etti.

(BG-AH-Y)



18.04.2017 15:41:09 TSI

NNNN

