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Kıyıkışlacık, Yaz Aylarında Su Sıkıntısı Yaşamayacak

18 Nisan 2017 Salı, 15:34
Kıyıkışlacık, Yaz Aylarında Su Sıkıntısı Yaşamayacak
Kıyıkışlacık, Yaz Aylarında Su Sıkıntısı Yaşamayacak
- Milas Kıyıkışlacık Mahallesi'nde nüfusun artması ile yaz aylarında yaşanan su sıkıntısı, MUSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin, 2 bin 700 metrelik yeni terfi hattı çalışması ile sona eriyor.

(Fotoğraflı)

MUĞLA (İHA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarının yaklaşması ile birlikte su sıkıntısı yaşanması muhtemel bölgelerde çalışmalarını hızlandırdı. Çalışmalar kapsamında MUSKİ ekipleri tarafından Milas'ın en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kıyıkışlacık Mahallesi'nde, su sıkıntısı yaşanmaması için çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor.
Özellikle yaz aylarında nüfusun artmasıyla birlikte Kıyıkışlacık Mahallesi'nde yaşanması muhtemel su sıkıntısının önüne geçmeyi amaçlayan MUSKİ ekipleri, kuyudan depoya basan eski terfi hattını yeni terfi hattı ile değiştiriyor. Yaklaşık 2 bin 700 metre uzunluğundaki yeni terfi hattı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Kıyıkışlacık Mahallesi'nde yazın yaşanabilecek su sıkıntısının önüne geçilecek.
ÜLGEN: "SU SAATTE 30-40 TON ÇOĞALACAK"
Kıyıkışlacık Mahallesi'ndeki çalışmalarını kısa süre içerisinde bitirmek istediklerini ifade eden MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, "Kıyıkışlacık mahallemiz tarihi kalıntıları ve denizi ile Muğla'mızın en önemli turizm yerlerinden birisidir. Bu nedenle yaz aylarında mahallemizin nüfusu bir hayli artmaktadır. Yaz aylarında nüfusun artması ile birlikte zaten içme suyu hattının çok eski olması nedeniyle çok fazla su sıkıntısı yaşanmaktadır. MUSKİ Genel Müdürlüğü olarak Kıyıkışlacık Mahallesi'nde yaz aylarında su sıkıntısının önüne geçmek için eski terfi hattının yaklaşık 2 bin 700 metrelik kısmını yeni terfi hattı ile değiştiriyoruz. Şu anda mahallemize saatte 45 ton su veriliyor. Çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından mahallemize saatte 45 ton verilen suyun üzerinde 30-40 ton daha su çoğalacak ve yaşanan su sıkıntısının önüne geçeceğiz" dedi.
"SU SORUNUNU TAMAMEN BİTİRMEK İÇİN PROJELERİMİZ MEVCUT"
Kıyıkışlacık Mahallesi'nin su sorununu tamamen bitirmek için projelerinin mevcut olduğunu belirten Ülgen, "Şu anda mahallemizde yapılan çalışma sadece yaz aylarında nüfusun artmasıyla birlikte meydana gelebilecek su sıkıntısını önlemek için. Kıyıkışlacık Mahallemizin su sıkıntısını tamamen bitirecek çalışmamız önümüzdeki birkaç ay içerisinde hayata geçecek. Plan ve Projelerimiz tamamlandı. Ovakışlacık'tan ilave kuyu açtık. Yeterli miktarda su debisini sağladık. Çalışmalarımıza başlayacağımız tarihin belirlenmesinin ardından sular Ovakışlacık'tan Kıyıkışlacık deposuna isale edilecek. Çalışmalarımıza başlamak için gerekli izinlerinin verilmesini bekliyoruz. İzinlerin çıkmasının ardından Kıyıkışlacık Mahallesi'nin su sorununu sadece yaz ayları için değil, tamamen uzun yıllar halletmiş olacağız. Burada yaşayan vatandaşlarımız ve buraya tatile gelen turistlerimiz uzun yıllar kesintisiz bir suya kavuşmuş olacaklar" dedi.
(BT)

18.04.2017 15:41:24 TSI
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