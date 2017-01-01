YEREL HABERLER / ÇANAKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Üzen'den referandum değerlendirmesi

Başkan Üzen'den referandum değerlendirmesi



(Fotoğraflı)



ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Üzen referandumu değerlendirdi.

Başkan Kaya Üzen, "Milletimiz, demokrasisine sahip çıktığını göstermiş, büyük bir sağduyu örneği göstererek tercihini güven ve istikrardan yana kullanmıştır. Yeni Anayasa değişikliği Milletimiz tarafından kabul görmüştür" şeklinde konuştu.

Milletin sağduyusunun referandumda üst düzeyde olduğunu görmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Başkan Kaya Üzen, halk oylamasında oy kullanan herkesin demokrasiye katkı sağladığını belirtti.

Referandum sürecinin tamamlanmasıyla önemli bir belirsizliğin geride bırakıldığını ifade eden Başkan Üzen Halkın onayladığı bu anayasa değişiklikleriyle Türkiye'nin sadece daha demokratik bir ülke olmakla kalmayacağına, aynı zamanda ekonomik gelişmesinin hızlanacağına ve istikrarını muhafaza edeceğine inandığını kaydetti.

İş dünyası olarak her zaman Türkiye'nin istikrarından, Türkiye'nin ekonomik gelişmesinden, zenginleşmesinden ve refahın tabana yayılmasından yana olduklarını ifade eden Başkan Üzen, "Devletteki çarkların hızlanmasını ve bunun özel sektöre olumlu yansımasını bekliyoruz. Referandum sürecinin tamamlanmasıyla özel sektörümüz bundan sonra önünü daha rahat görebilecek, daha rahat risk alarak yatırım yapabilecektir" dedi.

Başkan Üzen, "Referandum nedeniyle kritik bir dönemden geçen Türkiye, yeni dönemde ekonomik, sosyal ve siyasi atılımların yaşanacağı bir döneme girecektir. İnanıyoruz ki yeni dönemde, yarına odaklanarak, ortak vizyon ve hedef etrafında, reform sürecini canlandırarak yeni büyüme hikayemizi hep birlikte tüm dünyaya göstereceğiz. Bizler ülkemiz ve milletimiz için daha büyük bir azimle çalışacak ve Türkiye'yi büyük hedeflerine taşıyacağız. Ülkemiz için durmadan çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Yeter ki birlik ve beraberliğimizin kıymetini aklımızdan çıkarmayarak omuz omuza verelim" dedi.

İş dünyası olarak kısa vadeli beklentilerine de değinen Başkan Üzen "faizlerin aşağı çekilmesi zorunludur. 2017 yılı itibari ile büyümemiz yüzde 5'in altında kalmamalıdır. Komşularımız ile ilişkilerimiz özellikle Rusya ile arttırmalı ve çeşitlendirmeliyiz. Seçim ülke gündeminden, referandumlar dahil olmak üzere tamamen çıkartılmalıdır. Ekonomi olması gerektiği gibi ülkemizin öncelikli gündemi olup, yasal reformlar arttırılmalıdır" dedi.

Başkan Üzen , "Çanakkale iş dünyası adına bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da devletimizin bekası için, milletimizin huzur ve refahı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ederek, referandum sonucunun ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

(GD)



18.04.2017 15:42:43 TSI

NNNN

