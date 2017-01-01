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Köy okuluna kütüphane projesi



(Fotoğraflı)



Ferhat Kaya

ISPARTA (İHA)- Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) İnşaat Topluluğu, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü işbirliği ile Direkli Köyü İlkokulu'nda kütüphane kurmak için "sosyal sorumluluk projesi" başlattı.

SDÜ İnşaat Topluluğu ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü'nden sosyal sorumluluk projesi. Proje kapsamında Direkli Köyü İlkokulu'nun her türlü ihtiyaçları karşılanacak. 500 üyeden oluşan SDÜ İnşaat Topluluğu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Direkli Köyü'ne giderek öğrencilerin ve eğitim yuvasının her türlü gereksinimini karşılayacak.



Herkes Destek Olabilir

Çocukların kalem- kâğıt- defter sair kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayacak. İnşaat Topluluğu Başkanı Adem Barlas, kampanya kapsamında Doğu ve Batı Yerleşkesi Ana Otobüs Durakları, Cam Kafe ve Güzel Sanatlar Fakültesi Kantini'nde stant açtıklarını söyledi. Önceledikleri alanın Köy Okulu'na Kütüphane kurmak olduğunu ifade eden Barlas, "SDÜ ailesinin yanı sıra halkımız, esnaf, sanatkâr ve işadamlarımız da proje kapsamında kitap, kırtasiye, giyecek, ayakkabı, spor malzemeleri bağışında bulunabilir" dedi.

Daha önce İslamköy (Atabey) ve Yenişarbademli'de proje yaptıklarını anlatan İnşaat Topluluğu Başkanı Adem Barlas, "Bu yıl Merkeze bağlı Direkli Köyü'nü seçtik. 'Köyde Okulum Var' projesini burada hayata geçireceğiz. Projeyi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştiriyoruz. Temel amacımız Direkli Köyü İlkokulu'nda kütüphane kurmak. Ayrıca kırtasiye, giyecek, ayakkabı ve spor malzemeleri alacağız. Kampanya başladı. 21 Nisan Cuma gününe kadar ulaşabildiğimiz herkesten destek alacağız."



Spor Sahaları Yapılacak, Okul Onarılacak, Boyanacak

Toplanan kitaplarla Direkli Köyü İlkokulu'nda kütüphane kuracaklarını ifade eden Barlas, "Kırtasiye malzemeleri, giyecek ve ayakkabıları da çocuklara teslim edeceğiz. İnşaat Topluluğu üyeleri olarak 24 Nisan Pazartesi günü de Direkli Köyü İlkokulu'nun bakım ve onarımını yapacağız. Boya- badana işlerini gerçekleştireceğiz. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile futbol, voleybol ve basketbol sahası da oluşturacağız. Kampanya kapsamında spor malzemeleri de bulunuyor. Herkesi bu güzel etkinliğe katılmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

(FK-Y)



18.04.2017 16:04:28 TSI

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