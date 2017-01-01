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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Büyükşehir Belediyesi, üreticilere 910 damızlık kıl keçisi tekesi dağıttı

18 Nisan 2017 Salı, 16:06
Büyükşehir Belediyesi, üreticilere 910 damızlık kıl keçisi tekesi dağıttı
Büyükşehir Belediyesi, üreticilere 910 damızlık kıl keçisi tekesi dağıttı

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş hayvancılığa destek olmak amacıyla 237 üreticiye 910 damızlık kıl keçisi tekesi dağıttı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Mersin'de Kıl Keçisi Islahı Projesi" kapsamında 'Damızlık Kıl Keçisi Tekesi Dağıtım Töreni' düzenlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Ticaret Merkezi'nde gerçekleştirilen törene, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın yanı sıra Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Mersin Ziraat Odası Başkanı Cengiz Gökçel ve Mersin İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Akdoğan da katıldı.
"Sorunların farkındayız"
Törende konuşan Başkan Kocamaz, karşılaştıkları pek çok zorluğa rağmen Yörük-Türkmen geleneğini inançla sürdüren ve geçimlerini hayvancılıkla sağlayan üreticilerin sorunlarını yakından takip ettiklerini söyledi. Kocamaz, "Bu sorunların başında ölü ve sakat doğumlar gelmektedir. Bir başka önemli sorun, çeşitli hastalıklar nedeniyle erken dönem kuzu ve oğlak kayıplarıdır. Sık karşılaşılan bir diğer sorun tedavi masrafları, işletme giderleri ve yeterli destek alamamaktan kaynaklanan yüksek üretim maliyetleridir. Koruyucu hekimliğin yetersizliği nedeniyle ortaya çıkan hastalıklara bağlı kayıplar da üreticilerimizin belini bükmektedir. Tüm bunların doğal sonucu olan verim düşüklüğü de en temel sorunlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm bunların farkındayız" dedi.
"Sürü verimliliği artacak"
Hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticilerin karşılaştıkları sorunlara yasaların izin verdiği ölçüde çözüm üretmeye çalıştıklarını belirten Kocamaz, "Tarım konusundaki bilinçlendirme çalışmalarımızı, hayvancılık alanında da yaygınlaştırarak genişletmeyi hedefliyoruz. Hayvan üreticilerimizin istedikleri seviyede verim alabilmeleri için gerekli faktörlerden biri de melezleme, doğru seleksiyon uygulamasıdır. İşte bizlerin bugün burada toplanmamızın nedeni de bu konudur. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttüğümüz Mersin'de Kıl Keçisi Islah Projesi kapsamında Damızlık Kıl Keçisi Tekesi dağıtımı, tam da bu noktada önem kazanmaktadır. Ülkemizde farklı bölgelere uyum sağlamış çoğunluğu kıl keçisi olmak üzere yerli keçi ırklarımız bulunmaktadır. Mersin'deki kıl keçisi ırkının bozulma riskini ortadan kaldırabilmek için kan değişimi amacıyla üreticilerimize damızlık teke desteği sağlanması büyük önem taşımaktadır. Sürülerin bu şekilde ıslah edilmesiyle işletmelerin daha verimli hale getirilmesi önceliklerimiz arasındadır" diye konuştu.
Başkan Kocamaz, başlattıkları proje sayesinde hayvan üreticilerinin, ırk özelliklerini başarıyla temsil eden hayvanlara sahip olabilmelerini, işletmelerin damızlık hayvan üretimi mantığını kavrayabilmelerini, kaliteli ve verimli damızlıklar elde edebilmelerini, bölge şartlarına uygun hayvanların üretilmesi konularında altyapı oluşturabilmelerini ve farkındalık oluşturabilmeyi amaçladıklarını vurguladı. Kocamaz, "Projemiz sonucunda ilimizdeki küçükbaş hayvancılık yetiştiriciliği yapan işletmelerin kıl keçisi sürüleri ıslah edilecek ve sürü verimliliği artacaktır. Böylece Mersin ve Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.
"237 üreticiye toplam 910 adet Damızlık Kıl Keçisi Tekesi dağıtımı gerçekleştirildi"
Dağıtım yapılan damızlık tekeler için Mersin İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'ne üye olan üreticilerin yüzde 25 katkı payı yatırarak başvuru yaptıkları bilgisini veren Kocamaz, "Yapılan değerlendirme sonucunda Tarsus'ta 89 üreticiye 371, Erdemli'de 80 üreticiye 268, Çamlıyayla'da 37 üreticiye 152, merkez mahallelerde de 31 üreticiye 119 adet olmak üzere 237 üreticiye toplam 910 adet Damızlık Kıl Keçisi Tekesi dağıtımı gerçekleştirildi. İş, sadece damızlık dağıtmakla bitmiyor. Damızlık teke dağıtımı yapıldıktan sonra teknik personellerimiz tarafından yapılacak saha çalışmaları ile işletmelerdeki tekelerin performans ve verim kayıtları titiz bir şekilde tutulacak ve izlenecektir" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından üreticilere tekelerin dağıtımı gerçekleştirildi.
(KYM-Y)

18.04.2017 16:14:16 TSI
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