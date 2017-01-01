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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Mersin, bisiklet turuna hazır

18 Nisan 2017 Salı, 16:34
Mersin, bisiklet turuna hazır
Mersin, bisiklet turuna hazır

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Bu yıl 3.'sü düzenlenecek olan Mersin Uluslararası Bisiklet Turu 'Tour Of Mersin' öncesi, sporcuların güvenli bir şekilde mücadele edebilmelerini sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından güzergah yollarında bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi.
20-23 Nisan 2017 tarihleri arasında 4 gün boyunca 7 ülkeden 11 takımın katılımıyla düzenlenecek olan bisiklet yarışları için parkurların tamamının gerekli olan yerlerinde kaplama, yama ve sıcak asfalt çalışmaları yapıldı. 3. Tour Of Mersin'e sayılı günler kala hummalı bir çalışmayla hazırlıklarını sürdüren ekipler, güzergahlardaki çalışmalarını da kısa bir sürede tamamladı. 4 etap olarak düzenlenecek olan ve ilk etapta Anamur-Gülnar/Yanışlı olmak üzere 133 kilo metre, ikinci etapta Aydıncık-Gülnar-Silifke-Erdemli-Mezitli-Pompeiopolis olmak üzere 165 kilometre, üçüncü etapta Tarsus-Çamlıyayla-Mersin olmak üzere 149 kilometre ve son etapta Özgecan Aslan Barış Meydanı-Çavak-İnsu-Arena-Adnan Menderes olmak üzere 147 kilometreden oluşan ve toplam 600 kilometre olan parkurların ihtiyaç görülen tüm yerlerinde ekipler tarafından bakım ve onarım çalışmaları yapıldı.
(KRY-Y)

18.04.2017 16:42:10 TSI
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