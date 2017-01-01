YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Altıeylül meydanına kavuşuyor

Altıeylül meydanına kavuşuyor



(Fotoğraflı)



Taşkın Sarıca

BALIKESİR (İHA) - Altıeylül Ortaokulu çevresi yeniden inşa ediliyor. Altıeylül Muhtarlığının da başka yere taşındığı bölgede esnaf ve vatandaşların isteği doğrultusunda prestij sokak oluşturulacak ve yeni bir meydan ortaya çıkacak.

Altıeylül Belediyesi, Altıeylül Ortaokulu'nun önü ve yan sokağında yeni bir çalışma başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Altıeylül'e yeni bir meydan kazandırmak için kolları sıvadı. Bölgede bulunan Altıeylül Muhtarlığı başka yere taşınırken, çocuk oyun alanı da kaldırıldı ve yenisi ile değiştirileceği bildirildi. 2 bin metrekare alanda yapılacak çalışmayla birlikte meydan düzenlemesi ve yeni çocuk oyun alanı kurulacak, oturma grupları konulacak, bisiklet parkı yapılacak, meydan aydınlatma direkleri ve yere ışıklı taşlar döşenecek. Meydan çevresinde geri dönüşümlü ve ahşap çıtalı çöp kutuları da olacak. Proje hakkında bilgi veren Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, "Vatandaşların mutluluğu bizim için önemli. Bu bölgenin konsepti değişiyor. Esnafımızın da görüşü alındı, yayalar için geçiş kolaylığı olacak, vatandaşlarında geçişi daha rahat olacak. Önümüzdeki günlerde Anafartalar caddesinden başlayarak Çardaklı'dan, Kasaplar Mahallesi ve Altıeylül mahallesinde çalışma yapacağız. Buralara da kilitli parke taşı döşeme işi gerçekleştireceğiz" dedi.

(TS-



18.04.2017 17:04:02 TSI

NNNN

