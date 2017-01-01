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Tekirdağ'da metrekareye 45 kilogram yağış düştü



(Fotoğraflı)



Halil Dağ



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ il genelinde pazartesi günü saat 15.00 sıralarında başlayan yoğun yağmurun ardından metrekareye ortalama 40-45 kilogram yağış düştüğü bildirildi.

TESKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, yağışın başladığı andan itibaren herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmemesi için ilçelerin kritik noktalarında gerekli önlemleri aldı. Alınan önlemler sayesinde meydana gelebilecek sorunların önlendiği ya da ivedilikle çözülmeye çalışıldığı belirtildi.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan yoğun çalışmalar sonucunda ilçelerimizin hiçbirinde yağıştan dolayı vatandaş mağduriyeti yaşanmamıştır. Ancak Süleymanpaşa ilçesi, Hükümet Caddesi üzerinde yapılan yol asfaltlama çalışmaları sırasında, TESKİ'ye ait muayene baca kapaklarının sehven kapatılması ve baca içine düşürülen mıcır, asfalt ve beton artıkları gibi malzemelerin kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında tıkanıklık meydana getirmesinden dolayı yalnızca 2 noktada baca taşması olayı yaşanmıştır. Yaşanan bu olaylara da sahada hazır bulundurulmakta olan kanal açma (kuka) ve kombine kanal temizleme araçları ile ivedilikle müdahale edilmiş ve sorun en kısa sürede çözümlenmiştir. Bu tür olayların yaşanmaması için belediyelerin ilgili birimleri uyarılmıştır. Yaşanan bu yoğun yağış sonrasında can ya da mal kaybı yaşanmaması en büyük sevincimizdir" denildi.

(HLD-MK-Y)



18.04.2017 17:44:14 TSI

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