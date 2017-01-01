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'Keloğlanın Becerikli Eşeği' oyunu İnönü'de sahnelendi



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ESKİŞEHİR (İHA) - İnönü Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortak organizasyonu ile Bozüyük Halk Eğitim Merkezi tiyatro ekibi 'Anafor Tiyatro', ''Keloğlan'ın Becerikli Eşeği'' isimli oyunu sahnelendi.

Şehit Ali İhsan Aydın İlkokulu ve Oklubalı Sabri Kahvecioğlu İlkokulu'nda düzenlenen ve öğrencilerin çok beğendiği gösteri sonrası 13 kişilik tiyatro ekibi katkılarından dolayı Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

(İHA-MET-Y)



18.04.2017 18:10:20 TSI

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