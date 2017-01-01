YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Şirin'e 'Kent Müzesi' sürprizi

Başkan Şirin'e 'Kent Müzesi' sürprizi



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen 42. Turizm Haftası kutlamalarına katılan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'e Üzümcüler Konağı Kent Müzesi'nin maketi hediye edildi.

Her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde bir program düzenlendi. Programa Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammet Evren, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, okul müdürleri, siyasi parti temsilcileri de katıldı. Mehter Takımı'nın birbirinden özel marşlarıyla yapılan gösteri büyük beğeni toplarken, okul korosunun şarkılarına hep birlikte eşlik edildi. Gerek Türkiye'nin dört bir yanındaki kültürel zenginliklerin gerekse Turgutlu'nun kültürel mirasının hatırlatıldığı programda açılışına yaklaşılan Turgutlu Kent Müzesi'nin maketi büyük beğeni topladı. Başkan Şirin'in memnuniyet duyduğu maketin son derece muazzam bir çalışma olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Değerli öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Her maket birbirinden güzel tasarlanmış. Ancak memleketimize bir imza bırakacağımızı düşündüğümüz Kent Müzesi maketibizleri çok mutlu etti. Açılışı için gün saydığımız Üzümcüler Konağı Kent Müzemiz'in böylesine güzel tasvir edilmesinden memnuniyet duyuyorum. Emeği geçen herkese çok teşekür ederim" dedi.

(AY-Y)



18.04.2017 19:00:43 TSI

NNNN

