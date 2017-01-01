Osmaniye'de elektrik kesintisi
OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin merkez ve Düziçi ilçesinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 21 Nisan Cuma günü, merkez ilçeye bağlı Dervişiye Köyü Aydınlar Mahallesinde 09:00-17:00 saatleri arasında, Düziçi ilçesi Karaguz Köyü Merkez Mahallesinde 09:00-12:00 saatleri arasında, Bayındırlı Köyü Manlar Mahallesinde 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.
(ELF-Y)
19.04.2017 09:05:40 TSI
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