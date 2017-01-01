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Düzce Belediyesi sosyal yardım işlerine takdir

19 Nisan 2017 Çarşamba, 10:41
Düzce Belediyesi sosyal yardım işlerine takdir
Düzce Belediyesi sosyal yardım işlerine takdir

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Sağlık ve Sosyal Yardım Hizmetleri Dernekleri Federasyonu (SADEFE) Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Orhan Koç ve Yönetim Kurulu üyeleri Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünü ziyaret etti. SADEFE Başkanı Koç, kısa bir süre önce kurulmasına karşın Düzce Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve bünyesindeki EVSAD'ın (Evde Sağlık Hizmetleri) büyük bir hizmet ağı oluşturduğunu belirterek ' Düzce belediyesinin sağlık ve sosyal açısından gerçekleştirdiği hizmetler takdir edilmektedir' dedi.
SADEFE Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Orhan Koç ve Yönetim Kurulu üyeleri Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünü ziyaret ederek, Koordinatör ve Belediye Meclis üyesi Gönül Asuk, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ayşe Kılıç ile görüşerek, çalışmalar hakkında bilgi aldılar. SADEFE heyeti ziyaret sırasında müdürlüğün 'EVSAD', 'Aşevi' ve 'Yaşam Merkezi' birimlerinde de incelemelerde bulundular. Sağlık ve sosyal hizmetlerin belediyelerin asli görevleri arasında bulunduğunu belirten SADEFE Başkanı Koç, ' Bu tür hizmetler sosyal sorumluluk hizmetleri ve gönüllülük esasına dayalı özverili çalışmalardır. Yardıma muhtaç kişilere el uzatmak, ihtiyaçlarını karşılamak insani bir görevdir. Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü kısa bir süre önce kurulmasına karşın bu alanda gerçekleştirdiği hizmetlerle takdire değerdir' dedi. Sosyal Yardım İşleri Koordinatörü Belediye Meclis üyesi Gönül Asuk ile Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ayşe Kılıç, müdürlüğün çalışmaları konusunda heyete bilgi verdiler ve hizmet alanlarını gezdirdiler.
(TT-AY)

19.04.2017 10:49:36 TSI
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