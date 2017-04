YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Akçakale'nin sac kavurmasına tam not

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın binlerce yıllık tarihine ışık tutan eserlerin sergilendiği Arkeoloji Müzesinde ziyaretçilerin beğenisine sunulan yöresel yemekler arasında yerini alan Akçakale ilçesine özgü sac kavurma, etkinliğe katılanlardan tam not aldı.

15-22 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa Arkeoloji Müzesinde düzenlenen etkinlikte, her ilçe kendi yöresine özgü bir lezzeti sergiledi. Müze ziyaretçileri ve etkinliğe katılanların beğenisine sunulan lezzetler arasında, Akçakale'ye özgü sac kavurma da yerini aldı. Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın eşi Ayşenur Ayhan, Belediye Destek Hizmetleri Müdürü İbrahim Akkurt ve stantta görevli belediye çalışanları, protokol üyeleri ve diğer ziyaretçilere sac kavurmanın yapılışını anlattı. Ziyaretçiler, tadına baktıkları kavurmaya tam not verdi.

Yöresel lezzetler turizmin parçası

Belediye Başkanı Ayhan'ın eşi Ayşenur Ayhan, yöresel lezzetlerin de turizmin önemli bir parçası olduğuna dikkat çekerek, "Bölgenin en önemli turizm merkezi olan Şanlıurfamızın tarihi kadar mutfağı da çok zengin. Bugün burada Turizm Haftası çerçevesinde her ilçe kendi lezzetlerini tanıtma fırsatı buldu. Biz de Akçakale'mizin ünlü sac kavurmasıyla etkinlikte yerimizi aldık. Sac kavurmamızı katılımcılara sunduk ve çok güzel tepkiler aldık" dedi.

Akçakale Belediyesinin standını ziyaret edenlere ayrıca, belediye tarafından bastırılan Sınır dergisi dağıtıldı.

