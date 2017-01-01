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Başkan Büyükkılıç Şehit Kilci'nin ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu

19 Nisan 2017 Çarşamba, 10:59
Başkan Büyükkılıç Şehit Kilci'nin ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu

KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düşen helikopterde şehit olan Polis Memuru Ahmet Cihan Kilci'nin ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.
Polis Memuru Ahmet Cihan Kilci'nin Hürriyet Mahallesi'ndeki evlerine başsağlığı ziyaretinde bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve beraberindekiler Şehit Polis Memurun ailelerine başsağlığı ve taziyelerini ilettiler.
Başkan Büyükkılıç, "Sizlerin acısı, bizim acımızdır. Acınızı yürekten paylaşıyoruz. Evladınız, bu Vatan için, bu memleket için şahadet şerbetini içti. Geride bıraktığı en değerli varlığı olan sizler, şehidimizin devletimize, milletimize birer emanetisiniz. Sizlere her zaman sahip çıkacağız" dedi.
Başkan Büyükkılıç Şehit düşen polis memuru Ahmet Cihan Kilci'ninailesi ile bir süre sohbet ederek, gerek şahsı gerek ile Melikgazi Belediyesi olarak her zaman yanlarında olacaklarını sözlerine ekledi.
(SK)

19.04.2017 11:07:49 TSI
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