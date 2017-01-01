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Şehit Karaman'ın evine taziye çadırı kuruldu



(Fotoğraflı)



Serkan Şansever

ÇORUM (İHA) - Tunceli'de meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen Jandarma Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman'ın baba ocağında taziye çadırı kuruldu.

Karaman'ın Akçakent Mahallesi'ndeki baba ocağına sevenleri, akrabaları ve vatandaşlar akın etti. Mahallede taziye çadırı kurulurken, Şehit Karaman adına Kuran'ı-Kerim okundu, mahalle Türk bayrakları ile donatıldı.

Dün öğle saatlerinde Tunceli'nin Pülümür ilçesi yakınlarında içersinde 1 hakim, 1 astsubay, 7 polis ve 3 personelin olduğu Emniyet'e ait helikopter düşmüş, düşen helikopterde bulunan Sungurlu İlçe nüfusuna kayıtlı J. Astsubay Kd. Çvş. Yavuz Selim Karaman şehit olmuştur.

- 'Başkan Şahiner'den oüzünlendiren paylaşım'

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, sosyal medya hesabından şehitler için yaptığı paylaşım hüzünlendirdi.

Hem acı hem de gurur veren tevâfuk başlığıyla sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Şahiner, "Aynı köyden, aynı candan, aynı ayda iki Şehit verildi. Şehit Mustafa Karaman (12.04.2016) ve Şehit Yavuz Selim Karaman (18.04.2017) iki Emmidaş yan yana, omuz omuza yatacak. Cennet mekanınız olsun yiğitlerim" paylaşımını yaprak hüzünlendirdi.

Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Karaman 12 Nisan 2016 tarihinde Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada yaralanmış, tedavi gördüğü GATA'da şehit düşmüştü. Emmioğlu Jandarma Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman ise dün Tunceli'de meydana gelen helikopter kazasında şehit düştü.

(SŞ-BÖ)



19.04.2017 11:10:58 TSI

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