AK Parti İl Başkanı Baydar, Tunceli ve Ağrı şehitlerinin ailelerine başsağlığı diledi
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Olgun Yıldız
ARDAHAN (İHA) - AK Parti Ardahan İl Başkanı Yunus Baydar, Tunceli'deki helikopter kazasında şehit olan 12 kişi ile Ağrı'da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen askere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.
Baydar mesajında, ''Tunceli'de göreve giderken olumsuz hava şartlarından dolayı düşen Emniyet Genel Müdürlüğüne ait helikopterde 7 polis, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebat olmak üzere 12 vatan evladımız şehit düşmüştür. Ayrıca Ağrı'da görev esnasında bir Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekânları cennet olsun. Acılı ailelerin başı sağolsun, milletimize başsağlığı diliyorum.'' ifadelerini kullandı.
(OY-AT-Y)
19.04.2017 11:11:42 TSI
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