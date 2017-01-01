YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Nostaljik 124 ilgi odağı oldu

Nostaljik 124 ilgi odağı oldu



(Fotoğraflı)



İlker Uyar

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde nostaljik Murat 124 otomobil tutkunu Ethem Erbaş tarafından 7 ay önce Antalya'dan satın alınan Murat 124 Turgutlu'da ilgi uyandırdı. 1976 model otomobil farklı konsepti ile Turgutlu caddelerinde dikkatleri üzerine çekti.

Otomobilin arka camlarında bulunan siyah beyaz Orhan Gencebay, Gülşen Bubikoğlu ve Tarık Akan'ın bulunduğu fotoğraflar görenleri geçmişe kısa süreli bir yolculuğa çıkartırken, melodi şeklinde çalan kornası ve orjinalliği ile beğeni toplayan otomobil Turgutlu sokaklarında ilgiyle izleniyor.

Aracın ön kapılarında 'Keyfi hizmete mahsustur' yazısı da bulunan otomobilin sahibi Ethem Erbaş, "Ben bu arabaya hastayım. Ben de klimalı daha yüksek model bir araca binebilirim ama bu otomobilden aldığım keyfi alamam. Geçtiğimiz günlerde bir Murat 124 daha satın aldım, önümüzdeki günlerde o aracımı da Turgutlu sokaklarına çıkaracağım." dedi.

(İLK-SC)



19.04.2017 11:12:31 TSI

NNNN

