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Fatsa Belediyesi ve Milli Eğitim işbirliği

19 Nisan 2017 Çarşamba, 11:04
Fatsa Belediyesi ve Milli Eğitim işbirliği
Fatsa Belediyesi ve Milli Eğitim işbirliği

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya ve Şube Müdürü Ramazan Akyol, Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Aktepe ile bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulundu.
Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Aktepe, Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Saygın Atinkaya'ya ve Fatsa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Akyol'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, "Belediyemiz olarak bizler her zaman kurum ve kuruluşlarla koordineli bir çalışma amacındayız. Milli Eğitim camiamız çok önemli bir camia. Bizler de sizlere desteğimizi her daim göstereceğiz" dedi.
"Eğitim hepimizin ortak paydasıdır" diyen Saygın Atinkaya ise, "Eğitim her kesimi ilgilendiren bir konu dolayısıyla Rabbim nasip etti. Fatsa'da görev yapma imkanı buldum. Burası benim kendi memleketim. Amacımız aldığımız bu nöbeti çok iyi bir şekilde tamamlayıp gelecek nesillere öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmeye çalışmaktır. Bunu da sadece Milli Eğitim ile değil yerel yönetimimiz olan belediyemiz bizim en önemli paydaşlarımızdan bir tanesi. Gerek altyapı olsun gerek eğitim kalitesini arttırma yönünden ben belediyemizle güzel bir ortamda eğitimimizin sorunlarını bertaraf ederek gelecek nesilleri yetiştireceğimize inanıyorum. Rabbim inşallah utandırmaz. Sayın Başkanımıza nezaketinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
(AA-SLH-Y)

19.04.2017 11:13:12 TSI
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