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Ali Fuad Başgil anıldı



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil vefatının 50. yıldönümünde memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen programlarla anıldı.

Ali Fuad Başgil Anadolu Lisesi ve Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesinin düzenlediği programlara Çarşamba Kaymakamı Mustafa Güney, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil, Çarşamba Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, okul müdürleri ve öğretmenlerle Çarşamba ve Samsun'daki okulların sosyal bilimler bölümlerinden öğrenciler katıldı. İlkadım Belediyesi Kent Konseyi yöneticileri "Değerlerimizi Tanıyoruz" projesi kapsamında toplantılara iştirak ettiler.



"Savunduğu fikirler ülkemizde hayat buluyor"

Ali Fuat Başgil'in hak, adalet ve cesaret adamı olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Dündar, "Merhum Başgil zor zamanlarda baskıcı ve hukuk dışı uygulamalara karşı hukukun üstünlüğünü haykırmış; hak ve adaleti en gür seda ila savunmuştur. Vefatının 50. yılında, bundan 50-60 yıl önce savunduğu fikirlerin ülkemizde hayat bulmasının mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.



Kurşunoğlu: "Başgil'e göre hak ve adalet en yüce değerdir"

Doç. Dr. Mustafa Sait Kurşunoğlu, "Başgil, hukukun üstünlüğünü tek başına da kalsa savunma erdem ve cesaretini göstermiştir. Başgil'e göre hak ve adalet en yüce değerdir. Merhum, milletin değerleri ile barışık, milletine hizmet eden bir 'milli devleti' hayatı boyunca savundu" diye konuştu.

Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Hasan Tahsin Keçeligil, Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil'in yaşadığı dönemdeki rolünü, bilim adamı olarak öneminin vurguladı.

Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Namık Kemal Topçu da öğrencilere hukuk öğreniminin önemimi anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

(SAM-SLH-Y)



19.04.2017 11:41:00 TSI

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