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KTO Karatay'dan, Liseler Arası Ödüllü Bilgi Yarışması



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, Liseler Arası Umre ve Bosna Hersek Turu ödüllü bilgi yarışması düzenliyor.

Konya genelinde liselerde eğitim gören 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin başvuru yapabileceği yarışmada müfredat kapsamında katılımcılara Edebiyat, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce ve Genel Kültür alanlarından sorular yöneltilecek. 10 Mayıs 2017 tarihine kadar www.karatay.edu.tr/bilgiyarismasi adresinden elektronik ortamda başvuruların alınacağı KTO Karatay Üniversitesi Liseler Arası Bilgi Yarışmasının ilk tur müsabakaları, 17-18-22-23-24-25 Mayıs 2017 tarihlerinde, finali de 26 Mayıs 2017 tarihinde, KTO Karatay Üniversitesi Yerleşkesinde gerçekleştirilecek. Yarışmayı birinci olarak tamamlayan öğrencilere, tercihe göre Bosna - Hersek ya da Umre turu, 1 ay KTO Karatay Üniversitesinde yabancı dil öğrenimi ve eğitim aldığı liseye 750 TL değerinde kitap seti hediye edilecek.

(US-FM-Y)



19.04.2017 11:49:34 TSI

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