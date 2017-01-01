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KMÜ, öğrencileri açtıkları stantla enerji verimliliğine dikkat çekti

19 Nisan 2017 Çarşamba, 11:49
KMÜ, öğrencileri açtıkları stantla enerji verimliliğine dikkat çekti
KMÜ, öğrencileri açtıkları stantla enerji verimliliğine dikkat çekti

(Fotoğraflı)

KARAMAN (İHA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Mühendislik Bilimleri Öğrenci Topluluğu tarafından 'Geleceğe Enerjimiz Kalsın' konulu bilgilendirme standı açıldı.
Geleceğin en önemli konularından biri olan enerji verimliliği hakkında öğrencileri bilgilendirmek ve enerji tasarrufu konusunda farkındalık ortaya koymak amacıyla böyle bir çalışma başlattıklarını belirten KMÜ Mühendislik Bilimleri Öğrenci Topluluğu Başkanı Mesut Bitkin, "Gündelik hayatta dişlerinizi fırçalarken, tıraş olurken, yüzünüzü yıkarken musluğu kapalı tutarak, yemek pişirirken fırının kapağını gerekmedikçe açmayarak, buzdolabını ısıtıcı kaynaklardan uzak yere koyarak, enerji koruyucu lambalar takarak ve kullanmadığınız odalardaki lambaları kapatarak da enerji tasarrufuna katkıda bulunabilirsiniz. Enerji tasarrufu yapalım ki geleceğe enerjimiz kalsın" dedi.
Topluluk öğrencileri bu etkinliğe ilave olarak iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla da beş dakikalığına yerleşke içerisinde belirli noktalarda ışıkları kapatacaklarını ifade ettiler.
(MD-FM-Y)

19.04.2017 11:56:49 TSI
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