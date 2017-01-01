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YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
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Kırkpınar Başpehlivanları ve Şampiyon Güreşçiler Batman'da

19 Nisan 2017 Çarşamba, 12:05
Kırkpınar Başpehlivanları ve Şampiyon Güreşçiler Batman'da
Kırkpınar Başpehlivanları ve Şampiyon Güreşçiler Batman'da

(Fotoğraflı)

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Dünya ve Avrupa Güreş Şampiyonu ve Kırkpınar Başpehlivanları Batman Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu tarafından düzenlenen söyleşiye katılmak üzere Batman'a geldi.
Söyleşi için Batman'a gelen Dünya ve Avrupa Güreş Şampiyonu Serhat Balcı, Dünya ve Avrupa Güreş Şampiyonu Recep Kaya, Kırkpınar Başpehlivanı Salih Erinç ile Kırkpınar Başpehlivanı Abdullah Güngör, Batman'ı gezdi. Pehlivanlar daha sonra Batman Valisi Ahmet Deniz'i de makamında ziyaret etti. Ziyarete, Batman Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Hacı Murat Şahin, Batman Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Nevzat Dinçer, Dünya ve Avrupa Güreş Şampiyonu Serhat Balcı, Dünya ve Avrupa Güreş Şampiyonu Recep Kaya, Kırkpınar Başpehlivanı Salih Erinç ile Kırkpınar Başpehlivanı Abdullah Güngör katıldı.
Valilik makamında güreşçilerle sohbet eden Vali Deniz, ziyaretlerinden dolayı güreşçilere teşekkür ederek, başarılar diledi.
(MŞY-AKK-Y)

19.04.2017 12:13:16 TSI
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