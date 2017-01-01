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Karaman'da "57. Alaya Veda Yürüyüşü" düzenlenecek

19 Nisan 2017 Çarşamba, 12:58
Karaman'da "57. Alaya Veda Yürüyüşü" düzenlenecek

KARAMAN (İHA) - Karaman'da, Çanakkale Savaşı'ndaki kahramanlıklarıyla destanlaşan 57. Piyade Alayı şehitleri başta olmak üzere tüm Çanakkale şehitlerini anmak için 25 Nisan'da 'Vefa Yürüyüşü' düzenlenecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin kişisel ve sosyal gelişimi ile tarih bilincine katkıda bulunmak, Çanakkale savaşlarında kahramanlıklarıyla destanlaşan 57. Piyade Alayı başta olmak üzere tüm Çanakkale şehitlerini anmak amacıyla her yıl 24-25 Nisan tarihlerinde düzenlenen '57. Alaya Vefa Yürüyüşü' bu yıl da tüm illerde sabah namazı öncesinde Çanakkale konulu vaazın verilmesiyle başlayacak. Karaman'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi tarafından düzenlenecek etkinlik, 25 Nisan Salı günü saat 5.20'de Yeşil Camiide kılınacak sabah namazı ile başlayıp, yarma çorbası ikramı ve Garnizon Şehitliğine yürüyüş ile devam edecek. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla son bulacak. 57. Alaya Vefa Yürüyüşü programının her yıl yoğun bir katılımla gerçekleştiğini belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın önemli projelerinden biri olan ve Çanakkale'deki isimsiz kahramanlarımız için düzenlenen '57. Alaya Vefa Yürüyüşü' programımıza tüm halkımızı davet ediyorum" dedi.
(MD-FM-Y)

19.04.2017 13:06:10 TSI
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