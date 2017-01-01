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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Müdür Fatih Yıldız: Kırsal kalkınmada rekor kıracağız

19 Nisan 2017 Çarşamba, 13:11
Müdür Fatih Yıldız: Kırsal kalkınmada rekor kıracağız
Müdür Fatih Yıldız: Kırsal kalkınmada rekor kıracağız

(Fotoğraflı)

Yunus Daşdemir
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, genç çiftçileri bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Toplantıya Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, Altıntaş İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fatih Yıldız, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Toplantıda konuşan Altıntaş İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fatih Yıldız, "Bakanlığımız bitkisel üretim desteklemeleri hayvansal üretim desteklemeleri ve kırsal kalkınma desteklemeleri olmak üzere 3 ayrı ana başlıkta destekleme yapmaktadır. Bilgilendirme yaptığımız genç çiftçi desteklemesi de kırsal kalkınma desteklemeleri adı altındadır. Kırsal kalkınma desteklemelerinde 3 ayrı başlıkta Altıntaş'ın kazandığı desteklerden bahsetmek istiyorum. Birincisi basınçlı sulama sistemleri desteklemeleri. Bu başlıkta Kütahya da toplam 10 başvurunun 9 adedi ilçemiz çiftçisine aittir. İkincisi ekonomik yatırımlar, bu desteklemeyi almaya hak kazananı toplam 48 adet başvurunun 13 adedi Altıntaş yatırımcısına aittir. Üçüncü olarak genç çiftçi desteklemesi 2016 yılında 703 online başvuru olmuş, bunlardan 517 kişi kesin başvuru yapmıştır. Kabul edilen 19 başvuru olmuş bunlardan 6 adeti büyükbaş Hayvan projeleri, 5 adeti küçükbaş hayvan projeleri, 8 adedi de tıbbi aromatik bitkiler projeleri ile ilçemize 570 bin TL destekleme ödemesi gerçekleştirdik. 2017 yılında da kırsal kalkınma desteklemelerine Altıntaş'ın ilgisinin devam edeceği düşünüyorum"dedi.
Toplantıda Belediye Başkanı Ferit Karabulut ve Kaymakam Musa Kazım Çelik'te birer konuşma yaparak, projeyle alakalı görüşlerini bildirdiler.(YD-EFE)

19.04.2017 13:19:39 TSI
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