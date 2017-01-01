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"Diplomat Büyükelçi Nasıl Olunur?" söyleşisi



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Trakya Üniversitesi Rumeli Gençlik Topluluğu tarafından Büyükelçi Murat Ahmet Yörük'ün katılımıyla "Diplomat Büyükelçi Nasıl Olunur?" isimli söyleşi düzenlendi.

Devlet Konservatuvarı Sanat Eğitim ve Gösteri Merkezinde gerçekleştirilen söyleşiye Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Edirne'de göreve başladığı tarihten itibaren Trakya Üniversitesi ile hep iç içe olduğunu ve burada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladığı konuşmasının ardından T.C. Dışişleri Bakanlığını anlatan tanıtım filmi izlendi.



"Önce kendi dilinize hakim olacaksınız"

Büyükelçi Yörük, söyleşide "Her meslekte olduğu gibi bir kariyer hedefimiz varsa ve bu hedeflerden biri diplomatlıksa kararlı olmalısınız. Diplomasi mesleği son derece özveri isteyen bir meslek. Diplomasi dışarıdan bakıldığında çok parlak ve ışıltılı gözükebilir. Diplomasinin genel algısı budur. Ancak şunu unutmayın, sürekli ülkenizden ailenizden, sevdiklerinizden uzak bir yerlerde, ülkenizin çıkarlarını korumak, ülkenizin medeniyetini, ülkenizin kültürünü, ülkenizin tarihini başka ülkelerin insanlarına aktarabilmek amacıyla vatanınızdan binlerce kilometre uzakta görev yapmak durumundasınız. Bu nedenle bu meslek özveri, sevgi ve kararlılıkla yapılabilecek bir meslektir. İyi bir diplomat olmanın ilk kuralı önce kendi dilinizi, edebiyatınızı çok iyi bilmek, özümsemek durumundasınız. Buna ilaveten ikinci bir yabancı dili, mümkünse üçüncü bir yabancı dili en az kendi ana diliniz kadar iyi konuşuyor, iyi okuyor, iyi anlıyor olmanız gerekir" dedi.



"Yabancı dil çok önemli"

Öğrencilerin, eğitim hayatları döneminde yabancı dil konusunda kendilerini mutlaka belirli bir seviyeye taşımaları konusuna dikkat çeken Yörük, "Bu yabancı dil Almanca, İngilizce, Rusça, İspanyolca, Çince olabilir. Hangi dil olduğu önemli değil. Bunu sadece diplomasi için düşünmeyin özel sektör için de geçerli bu. Günümüzde dil öğrenmek için imkanlar çok fazla. İstediğimiz şeye ulaşmak bir tuş uzağımızda. Sizlere tavsiyem günlük yaşantınızda sosyal medyada geçirdiğiniz süreyi azaltıp yarım saat, bir saat kadar süreyi yabancı bir kaynaktan makale okumaya ayırarak dünyada neler oluyor anlamaya çalışın. Diplomat olmak için bilgi birikiminizi ve bilgi yelpazenizi geliştirmeniz çok önemli. Bu nedenle sadece okulda öğrendiğinize bağlı kalmayıp başka konularda da kendinizi geliştirmelisiniz" ifadelerini kaydetti.

Dışişleri Bakanlığının kapısının gerekli şartları yerine getiren herkese açık olduğunu belirten Büyükelçi Yörük, mesleğinin vatan sevgisiyle, dürüstlükle çalışılarak sevgi ile yapılacak bir meslek olduğunu vurguladı.

(KU-MK-Y)



19.04.2017 13:24:27 TSI

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