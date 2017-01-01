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Malkara'ya yeni noter atandı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Tayyar

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinin 1. Noterliğine Atilla Azapağası atandı.

Atilla Azapağası, Edirne 4. Noterliğindeki görevinin ardından Mustafa Sırrı Üntürk'ün yerine Malkara Noterliğinde görevine başladı.

1963 Bitlis Ahlat doğumlu olan Atilla Azapağası, Selçuklu Lisesi'ni bitirdikten sonra Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1991'de Bağ-Kur Bitlis İl Müdürlüğünde kurum avukatı olarak göreve başladı. 92 -94 yılları arasında İl Müdürlüğü yaptı.

Azalacağı, 1994 yılında Edirne Bağ-Kur İl Müdürlüğünde göreve başladı. Sonrasında SGK ile Bağ-Kur'un birleşmesiyle 2008 yılına kadar görevine devam etti.

Noterlik mesleğine 2008 yılında Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde başladı. Sırasıyla, Eceabat Noterliği, Edine 4. Noterliği ve son olarak Malkara Noterliğinde göreve başladı.

Ayrıca sosyal bir kişiliğe de sahip olan Azapağası, Edirne Barosunda İnsan Hakları Komisyonluğu Başkanlığı yaptı. Çeşitli spor kulüplerinde voleybol oynadı ve takımları çalıştırdı. Şu anda İstanbul Noter Odasına bağlı Trakya Sosyal İletişim Komisyonu Başkanlığı yapmakta.

(HT-MEF-Y)



19.04.2017 13:29:55 TSI

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