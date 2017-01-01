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Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinden Sağlık Eğitimi Etkinlikleri

19 Nisan 2017 Çarşamba, 13:53
Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinden Sağlık Eğitimi Etkinlikleri
Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinden Sağlık Eğitimi Etkinlikleri

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencileri tarafından ilk yardım, sağlıklı beslenme, ağız ve diş sağlığı gibi konulara yönelik sağlık eğitimi verdi.
Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü "Halk Sağlığı Hemşireliği" dersi uygulaması kapsamında Kilis GAP Cheetos Çocuk Gelişim Merkezinde eğitim alan çocuklara, Suriyeli kadınlara ve kurum çalışanlarına Arapça tercümanlar eşliğinde ilk yardım, sağlıklı beslenme, ağız ve diş sağlığı gibi konulara yönelik sağlık eğitimi etkinlikleri gerçekleştirildi.
(MAD-SD-Y)

19.04.2017 14:00:40 TSI
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