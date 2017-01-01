19 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Gölyaka'da minik ellerle fidan dikildi

19 Nisan 2017 Çarşamba, 13:53
Gölyaka'da minik ellerle fidan dikildi
Gölyaka'da minik ellerle fidan dikildi

(Fotoğraflı)

DÜZCE (İHA) - Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü ve Gölyaka Anaokulu tarafından birlikte organize edilen etkinlikle çocuklara ağaç sevgisini aşılamak amacıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinliğe kurum amirleri, öğretmenler, veliler ve minik öğrenciler katıldı. Dikilen fidanlara can suyu minik ellerle verildi, etkinlikte çocukların heyecanı gözlerinden okundu. Etkinlik sonunda Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü'nce minik öğrencilere çeşitli hediyeler verildi ve fidan dağıtımı gerçekleştirildi.
(AY)

19.04.2017 14:01:34 TSI
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