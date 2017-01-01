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Kaymakam Güven'den Spor Kompleksinde inceleme



(Fotoğraflı)



Hasan Yiğen

MANİSA (İHA) - Kula Kaymakamı Osman Güven, Kula'da yapımı devam eden spor kompleksi inşaatında incelemelerde bulundu.

Kula İbrahim Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hazırladığı programa katılmak için okula gelen Kula Kaymakamı Osman Güven, beraberindeki Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Çarpan ve İlçe Milli Şube Müdürü Ethem Dağlı ile birlikte, okul yakınlarında yapımı devam eden spor kompleksi inşaatında incelemelerde bulundu. Spor kompleksinin bölümlerini gezen Kaymakam Güven ve beraberindekiler, yüklenici firma yetkililerinden inşaatın durumu bilgiler aldı.

5 bin 909 metrekarelik kapalı alan üzerine yapılması planlanan spor kompleksinde; 550 kapalı 200 açık olmak üzere toplam 750 seyirci kapasiteli spor salonu, yüzme havuzu, kamp eğitim merkezi, fitness salonu ve açık spor alanlarının bulunacağını ifade eden Kaymakam Güven, Ege Bölgesinde tek olacak ve Kula'ya yakışacak bir tesisin ilçemize kazandırılması için spor kompleksi inşaatını yakından takip ettiğini dile getirdi.

Jeopark Kula Belediyespor'un Efeler Ligi'ne yükselmesi ile Kula'da sporun daha da önemli bir faaliyet haline geldiğini belirten Kula Kaymakamı Osman Güven, sezon başlangıcına kadar spor kompleksinin hizmete gireceğini de belirtti.

(HY-AY-Y)



19.04.2017 14:08:04 TSI

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