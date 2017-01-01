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Başkan Şirin'den çocuklara 23 Nisan jesti



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 15 Temmuz Demokrasi meydanının çocuklara ve ailelere tahsis ederek çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Turgutlu Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklara yönelik özel bir program hazırladı. Bayrama ve çocuklara yakışır bir şenlikle Turgutlu'da keyifli bir zaman dilimi oluşturacaklarını ifade eden Başkan Şirin, programa yönelik bilgi verdi. Başkan Şirin, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Millet Meclisimiz'in açılışında çocuklarımıza bayram olarak armağan ettiği 23 Nisan'ı Turgutlulu çocuklarımıza çok daha yakışır hale getirmek adına bu yıl özel bir program hazırladık. 23 Nisan Pazar günü saat 14:00'den itibaren 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanımız'ı hem çocuklarımıza hem de değerli ailelerine tahsis edeceğiz. Bir çocuğu mutlu edecek her ne var ise o gün Turgutlumuz'da olacak. Gün çocuklarımızın günü olacak. Onların eğlenmesi ve mutlu olması adına her zaman olduğu gibi o gün de hizmetlerinde olacağız. Masket bandosu, Angry Birds Çocuk Tiyatrosu, şişme oyun alanları, müzikli gösteriler, sürpriz yarışmalar ve hediyeler, yüz boyama, animatörler ve ikramlarımızla alanı donatacağız. Geleneksel hale getirmeyi istediğimiz 23 Nisan Çocuk Şenliğimiz'e tüm çocuklarımız ve ailelerini davet ediyorum" dedi.

(AY-Y)



19.04.2017 14:09:22 TSI

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