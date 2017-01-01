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AK Partili Gökhan Şentürk, referandum sonuçlarının sonuçlarının hayırlı olmasını diledi



(Fotoğraflı)



Hüseyin Tayyar

TEKİRDAĞ (İHA) - AK Parti Malkara İlçe Başkanı Gökhan Şentürk, referandum sonuçlarının vatana ve millete hayırlı olmasını diledi.

AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Şentürk, yönetim kurulu üyelerinin de katılımıyla parti binasında referandum sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu. 16 Nisan'da halkın tercihini yaptığını belirten Şentürk, bu sonucun tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. Referandum sürecinde AK Parti İlçe Teşkilatı olarak Malkara'daki teşkilatın eski ve yeni üyeleri ile birlikte mahalle, mahalle gezdiklerinin altını çizen Şentürk, teşkilat üyelerine, Kadın ve Gençlik Kolları'na çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Anayasa değişikliğinde MHP'nin desteğini de hatırlatan Şentürk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve ekibine de desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Malkara'daki sonuçlara ilişkin konuşan Şentürk, "Tabi ki bölgemizdeki sonuçlar itibariyle Malkara olarak yüzde 38.23'lük bir evet tercihi aldık. Bundan mutluyuz. Ama daha çok olabilirdi. Biz tekrar söylüyoruz. Burada oylanan bir siyasi partinin başarısı değildi aslında. Burada oylanan bir memleketin ilerleyen dönemde daha güçlü iktidarlarla tökezlemeden, takılmadan, birileri tarafından kumanda edilmeden ciddi bir güçlü iktidarın gelmesiydi. Biz bunu Türkiye çapında aldığımız oyla zaten yerine getirdik. Bizde buradan bu kadar katkıda bulunduk. Ben ekibime ve Malkara halkıma teşekkür ediyorum. Bu yolda aldığımız karaların doğru olduğunu zaman içerisinde herkes çok iyi anlayacaktır" dedi.

Referandumda Hayır oyu kullananlara da seslenen Gökhan Şentürk, en az evet oyu verenler kadar hayır oyu verenlerin de haklarının AK Parti iktidarı tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından korunacağını vurguladı.

Ülkenin büyüyen taleplerine cevap verebilmek için, iktidarın güçlü, hızlı karar vererek yönetmesi gerektiğini belirten AK Parti İlçe Başkanı Şentürk, yeni anayasayla Türkiye'nin önünün ciddi anlamda açıldığına inandığını sözlerine ekledi.

(HT-MEF-Y)



19.04.2017 14:24:36 TSI

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