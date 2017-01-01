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Kars'ta referandumun rengini Bakan Arslan değiştirdi



(Fotoğraflı)



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - 16 Nisan 2017 Pazar Günü yapılan halk oylamasında Karslılar, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'a sahip çıktı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın referandum öncesinde Kars'a gelerek yaklaşık 10 gün Kars'ta kalmasının sandığa yansıdığını ifade eden vatandaşlar, Bakan Arslan'ın kapı kapı gezerek vatandaşları ziyaret etmesinin özellikle kararsızların kararının sandığa evet olarak yansıdığını belirttiler.

1 Kasım seçimlerinde AK Parti ve MHP'nin Kars'taki yüzde 48'lik oy oranının 16 Nisan'da yüzde 51'e yükselmesinde Bakan Ahmet Arslan'ın çok büyük desteği olduğunu vurgulayan vatandaşlar, Arslan'ın AK Parti'nin Kars'taki çıkışının baş mimarı olduğunu söylediler.

AK Parti hükümetinin Kars'ta çok önemli projeleri hayata geçirdiğine dikkat çeken vatandaşlar, "AK Parti Milletvekili Ahmet Arslan'ın Ulaştırma Bakanı olması Kars'ta olumlu gelişmelere vesile oldu. Lojistik Merkez'in temeli atıldı. Kesimhanenin temeli atıldı. Demiryolu hattı tamamlanıyor. 500 yataklı şehir hastanesi yapılacak. Buna benzer çok sayıda proje Bakanımızla hız kazandı, bakanımızla Kars Türkiye gündeminde oldu. Biz inanıyoruz Kars bölgenin ticaret üssü olacak. Ve Bunların hepsinde bakanımızın çok büyük katkıları var. Bu da referandumda sandığa olumlu yansıdı" dediler.

"Evet kararımızda bakan etkili oldu"

Kars'ın 21 yıl sonra kabine de bir bakanının olmasının AK Parti hükümetinin Kars'a verdiği değer olduğunun altını çizen vatandaşlar, "Kars'a 21 yıl bir bakanlık verildi. Bakanı olan Kars'ta bakan ile birlikte hareket geldi. Hükümetin yatırımları peş peşe gelmeye başladı. Bakanı olan bir şehrin insanları olarak bu kayıtsız kalamazdık. Referandumda sandığa giderken evet kararımızda bakan etkili oldu" diye konuştular.

"Kapı kapı dolaştı, bizlere çok iyi anlattı"

16 Nisan öncesinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın Kars'a gelerek kapı kapı dolaştığını belirten vatandaşlar, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve yeni anayasa kafamızı karıştırıyordu. Kararsızdık. Ne yapacağımıza karar veremiyorduk. Bakan evimize geldi. Bizlerle konuştu. Bizlere tek tek Cumhurbaşkanlığı sistemi ve yeni anayasayı anlattı. Bizleri ikna etti, biz bakanımıza inandık, sonuna kadar güvendik. Güvenmeye de devam ediyoruz. İnşallah Kars'a yapılan hizmetlerle, Kars taçlandırılacaktır" diye duygularını dile getirdiler.

(IÇ-Y)



19.04.2017 15:05:42 TSI

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