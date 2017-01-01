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Dülük, lalelerle bir başka güzel

- Muhteşem manzara hayran bıraktırıyor



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Rengarenk lalelerle süslenen Şehitkamil Belediyesi Dülük Tabiat Parkı, büyük hayranlık uyandırıyor. Lalelerle oluşan muhteşem manzarayı yerinde gören vatandaşlar, keyifle zaman geçirmekten duyduğu memnuniyeti anlattılar.

Bahar aylarıyla birlikte özellikle hafta sonunu değerlendirmek isteyen Gaziantepliler, Şehitkamil Belediyesi Dülük Tabiat Parkı'na akın ediyor. Şehitkamil Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi başta olmak üzere bir çok yeniliğin yapıldığı Dülük Tabiat Parkı'na giden vatandaşlar, hafta içinde yaşadıkları yoğunluğunun stresini atıyor. Dülük Tabiat Parkı içerisinde gezen vatandaşlar, çeşit çeşit renklerle lalelerin süslediği biyolojik gölet ve biyolojik şelalenin oluşturduğu manzaraya hayran kalıyor.

Aileler, lalelerin muhteşem görüntüsüyle birlikte kartpostallık manzaraların oluştuğu Dülük Tabiat Parkı'nda eşleri ve çocuklarıyla birlikte laleler arasında fotoğrafı çektiriyor.



"Çok güzel bir mekan"

Eşsiz manzaraya hayran kaldığını dile getiren Ahmet Yusuf Acar, "Üniversite öğrencisiyim. Buraya ilk kez geldim. Belediyenin yapmış olduğu en büyük güzelliklerden biri Dülük Tabiat Parkı. Böyle mekanlar bütün şehirlere lazım. Hem görüntüsü hem de mis gibi kokusuyla çok güzel bir mekan oluşturulmuş. Gaziantep bu tür güzellikleri hak ediyor" dedi.

"İnsana huzur veriyor"

Dülük Tabiat Parkı'nı ilk defa ziyaret eden Vedat Talaşlı, "Aslen Vanlıyım. Uzun süredir Gaziantep'e oturuyorum. İlk defa Dülük Tabiat Parkı'na geldim. Gaziantep'te ilk defa bu kadar temiz bir hava buldum. Buraya gelir gelmez temiz havanın tadını çıkarmaya başladım. Dülük Tabiat Parkı, benim için gözde oldu. Lalelerin güzel görüntüsü, biyolojik göletin berrak suyu insana huzur veriyor. İlk fırsatta kalp hastası annemi de buraya getireceğim. Annemin de bu temiz havayı teneffüs etmesini istiyorum" açıklamasını yaptı.



Çok güzel laleler var

Arkadaşlarıyla birlikte piknik yapan Mehmet Çelik, "Dülük Tabiat Parkı'nın bu halini çok harika buldum. İlçenin merkezinde yer alan digiboardlarda buranın fotoğraflarını gördük. Arkadaşlarla buraya gelip görmek istedik. Bugün burada kebabımızı yapıyoruz. Çok harika bir yer gerçekten de. Burayı yapanlardan Allah razı olsun. Burayı vatandaşın hizmetine kazandırdıkları için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Burada fotoğraflar çekiyoruz. Çok güzel laleler var. Buraya bundan sonra sık sık gelmeye gayret göstereceğiz" diye konuştu.

(KU-SD-Y)



19.04.2017 15:13:37 TSI

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