Hanönü'de arazi destekleme kayıtları başladı
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Emre Yılmaz
KASTAMONU (İHA) - Hanönü ilçesinde 2017 Tarımsal üretim yılı için çiftçi kayıt sistemi başvuruları başladı.
Hanönü Ziraat odası başkanı Murat Çelik, mazot, gübre ve toprak analizi destekleme kayıtlarının başladığını bildirdi. Çelik yaptığı açıklamada, "Kayıtlar sadece Çarşamba günleri yapılacak. Ödemeler, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan mazot, gübre ve toprak analizi destekleme uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere yapılacak. Kayıtlar ise 30 Haziran tarihine kadar devam edilecek" dedi.
(EY-GY-Y)
19.04.2017 15:15:58 TSI
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