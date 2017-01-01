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YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
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Hanönü'de arazi destekleme kayıtları başladı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 15:08
Hanönü'de arazi destekleme kayıtları başladı
Hanönü'de arazi destekleme kayıtları başladı

(Fotoğraflı)

Emre Yılmaz
KASTAMONU (İHA) - Hanönü ilçesinde 2017 Tarımsal üretim yılı için çiftçi kayıt sistemi başvuruları başladı.
Hanönü Ziraat odası başkanı Murat Çelik, mazot, gübre ve toprak analizi destekleme kayıtlarının başladığını bildirdi. Çelik yaptığı açıklamada, "Kayıtlar sadece Çarşamba günleri yapılacak. Ödemeler, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan mazot, gübre ve toprak analizi destekleme uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere yapılacak. Kayıtlar ise 30 Haziran tarihine kadar devam edilecek" dedi.
(EY-GY-Y)

19.04.2017 15:15:58 TSI
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