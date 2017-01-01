Denizli'de, şehit ve gaziler için 5 bin kişiye lokma dağıtıldı
(Fotoğraflı)
DENİZLİ (İHA) - Türkiye Muharip Gaziler Derneği Denizli Şubesi, şehit ve gaziler için lokma dağıttı.
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Denizli Şubesi, şehit ve gazilerin ruhları için 5 bin kişilik lokma dağıttı. Dernek Başkanı Hamdi Helvacılar ve üyeler tarafından organize edilen lokma dağıtımı, Pamukkale Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Parkı'nın içinde bulunan dernek binası önünde yapıldı.
Lokma dağıtımında ülkenin birlik, beraberlik ve dayanışmaya ihtiyacı olduğunu dile getiren Dernek Başkanı Hamdi Helvacılar, "Türk Milleti olarak her türlü düşünceye ait insanlarla yan yana, kol kola girip en zor dönemlerimizde bile nasıl birlik beraberlikte yokluk döneminde Türkiye'yi ayakta tuttuysak yine ayakta tutacağız" dedi.
Helvacılar, "Türkiye Muharip Gaziler Derneğinin Denizli Şubesi olarak dernek üyeleri ile beraber imece usulü para topladık. Denizli Dernek Üyeleri ile 5 bin kişiye lokma dağıtıyoruz. Şehitlerimizi daha çok anımsatmak, Vatan ve Bayrak sevgisini gelecek nesillere aktaracak gazilerin önemi çok büyük. Tabiî ki de şehitlerimizin gerçek kişiliğini gerçek yapısını onların ne kadar değerli olduğunu bizler kadar kimse bilemez."
(SÇ-SÇ-Y)
19.04.2017 15:17:15 TSI
NNNN